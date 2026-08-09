وزارة الاتصالات: إجراءات عاجلة لتخفيف الازدحام وتسريع استبدال ‏العملة في الرقة

الرقة-سانا‏

أعلنت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات السورية اتخاذ مجموعة من ‏الإجراءات العاجلة في محافظة الرقة، استجابةً للإقبال الكبير على خدمة ‏استبدال العملة بالتزامن مع صرف رواتب المتقاعدين، وبهدف تخفيف ‏الازدحام وتسريع تقديم الخدمات للمواطنين.‏

وأوضحت الوزارة عبر قناتها على التلغرام اليوم السبت، أن هذه الإجراءات ‏تأتي بإشراف ومتابعة من وزارتي الاتصالات وتقانة المعلومات والمالية ‏ومصرف سوريا المركزي، وبالتنسيق بين المؤسسة السورية للبريد ومديرية ‏مالية الرقة ومحافظة الرقة.‏

الإجراءات العاجلة في الرقة

وأشارت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات إلى أن الإجراءات تشمل زيادة ‏عدد كوى خدمة استبدال العملة في المبنى المركزي المشترك، ورفدها بكوادر ‏إضافية لرفع القدرة الاستيعابية وتسريع إنجاز المعاملات، وإعادة تنظيم ‏حركة المراجعين وتوزيعهم ضمن المساحات والطوابق المخصصة للخدمة، ‏بما يضمن انسيابية أكبر في العمل.‏

وبينت الوزارة أنه جرى تفريغ المبنى المركزي لخدمة استبدال العملة ‏وتخفيف الضغط عنه، عبر نقل الخدمات الأخرى إلى مكتب بريد القصر ‏العدلي، بما يتيح توجيه طاقة المبنى وكوادره بصورة أكبر لخدمة الاستبدال.‏

ولفتت الوزارة إلى أن المؤسسة السورية للبريد تطلب من المراجعين التوجه ‏مباشرة إلى مكتب بريد القصر العدلي، دون الحاجة إلى مراجعة المبنى ‏المركزي، لإنجاز خدمات صرف رواتب المتقاعدين، والحصول على السجل ‏العدلي (وثيقة غير محكوم)، واستخراج وثيقة غير عامل، مؤكدة أن خدمة ‏استبدال العملة مستمرة في المبنى المركزي المشترك.‏

وأشارت الوزارة إلى أنها تتابع مع وزارة المالية ومصرف سوريا المركزي ‏تنفيذ الإجراءات المتخذة وتقييم مستوى الخدمة، بما يضمن تسريع إنجاز ‏معاملات المواطنين وتحقيق أعلى درجات التنظيم والكفاءة.‏

وكانت المؤسسة السورية للبريد أعلنت في الـ 5 من شهر آب الجاري، ‏استمرار تقديم خدمة استبدال ‏العملة القديمة عبر مكاتبها البريدية المعتمدة في ‌‏محافظات دير الزور والرقة والحسكة، حتى يوم الخميس ‏الموافق لـ 20 من ‏آب الجاري، وذلك تنفيذاً لقرار مصرف ‏سوريا المركزي بتمديد مهلة سحب ‏واستبدال العملة في ‏المحافظات الثلاث‎.‎