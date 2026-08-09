وزارة الاتصالات: إجراءات عاجلة لتخفيف الازدحام وتسريع استبدال ‏العملة في الرقة

الرقة-سانا
أعلنت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات السورية اتخاذ مجموعة من الإجراءات العاجلة في محافظة الرقة، استجابةً للإقبال الكبير على خدمة استبدال العملة بالتزامن مع صرف رواتب المتقاعدين، وبهدف تخفيف الازدحام وتسريع تقديم الخدمات للمواطنين.
وأوضحت الوزارة عبر قناتها على التلغرام اليوم السبت، أن هذه الإجراءات تأتي بإشراف ومتابعة من وزارتي الاتصالات وتقانة المعلومات والمالية ومصرف سوريا المركزي، وبالتنسيق بين المؤسسة السورية للبريد ومديرية مالية الرقة ومحافظة الرقة.
الإجراءات العاجلة في الرقة
وأشارت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات إلى أن الإجراءات تشمل زيادة عدد كوى خدمة استبدال العملة في المبنى المركزي المشترك، ورفدها بكوادر إضافية لرفع القدرة الاستيعابية وتسريع إنجاز المعاملات، وإعادة تنظيم حركة المراجعين وتوزيعهم ضمن المساحات والطوابق المخصصة للخدمة، بما يضمن انسيابية أكبر في العمل.
وبينت الوزارة أنه جرى تفريغ المبنى المركزي لخدمة استبدال العملة وتخفيف الضغط عنه، عبر نقل الخدمات الأخرى إلى مكتب بريد القصر العدلي، بما يتيح توجيه طاقة المبنى وكوادره بصورة أكبر لخدمة الاستبدال.
ولفتت الوزارة إلى أن المؤسسة السورية للبريد تطلب من المراجعين التوجه مباشرة إلى مكتب بريد القصر العدلي، دون الحاجة إلى مراجعة المبنى المركزي، لإنجاز خدمات صرف رواتب المتقاعدين، والحصول على السجل العدلي (وثيقة غير محكوم)، واستخراج وثيقة غير عامل، مؤكدة أن خدمة استبدال العملة مستمرة في المبنى المركزي المشترك.
وأشارت الوزارة إلى أنها تتابع مع وزارة المالية ومصرف سوريا المركزي تنفيذ الإجراءات المتخذة وتقييم مستوى الخدمة، بما يضمن تسريع إنجاز معاملات المواطنين وتحقيق أعلى درجات التنظيم والكفاءة.
وكانت المؤسسة السورية للبريد أعلنت في الـ 5 من شهر آب الجاري، استمرار تقديم خدمة استبدال العملة القديمة عبر مكاتبها البريدية المعتمدة في محافظات دير الزور والرقة والحسكة، حتى يوم الخميس الموافق لـ 20 من آب الجاري، وذلك تنفيذاً لقرار مصرف سوريا المركزي بتمديد مهلة سحب واستبدال العملة في المحافظات الثلاث.