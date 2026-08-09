وفاة رجل مسن جراء حادث سير على جسر الشيخ سعد بطرطوس

766748185 1967473027299687 866748306011566574 n وفاة رجل مسن جراء حادث سير على جسر الشيخ سعد بطرطوس

طرطوس-سانا

توفي رجل مسن اليوم الأحد متأثراً بإصابته، جراء حادث سير وقع على جسر الشيخ سعد بطرطوس، إثر انزلاق سيارة.

وأوضح مدير مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة طرطوس عبد المنعم سطيف أن فرق الدفاع المدني السوري استجابت للحادث، وقدمت الإسعافات الأولية للمصاب، ونقلته إلى أحد المشافي لتلقي العلاج، إلا أنه فارق الحياة لاحقاً متأثراً بإصابته.

وأشار سطيف إلى أن الفرق عملت عقب الحادث على تأمين الموقع وتنظيم حركة المرور، حفاظاً على سلامة المارة والسائقين، والحد من المخاطر الناجمة عنه.

وكانت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة طرطوس استجابت خلال شهر تموز الماضي لحادث سير وقع على طريق صافيتا – طرطوس، وقدمت فرقها الإسعافات الأولية للمصابين، وعملت على تأمين مواقع الحوادث وتنظيم حركة المرور، حفاظاً على سلامة المواطنين والمارة.

770688605 934425106361725 4017083065860837439 n scaled وفاة رجل مسن جراء حادث سير على جسر الشيخ سعد بطرطوس
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