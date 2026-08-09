إكثار البذار بحمص يبدأ تجهيز نحو 3500 طن من بذار القمح للموسم الزراعي المقبل

حمص-سانا

بدأ فرع المؤسسة العامة لإكثار البذار في حمص تجهيز نحو 3500 طن من بذار القمح وأكثر من 200 طن من بذار الشعير للموسم الزراعي المقبل، وذلك عقب انتهائه من استلام المحصول من المزارعين المتعاقدين للموسم الحالي.

وأوضح مدير فرع المؤسسة العامة لإكثار البذار في حمص عمر عوض في تصريح لمراسل سانا، اليوم الأحد، أن عمليات استلام المحصول انتهت قبل أيام، من 220 مزارعاً متعاقداً.

وأضاف أن الكميات المستلمة بلغت 2226 طناً من القمح من أصناف دوما 1 وشام 9 ودوما 6 وشام 11 وشام 12، إضافة إلى 202 طن من الشعير.

وأشار عوض إلى أن الفرع بدأ عمليات التخزين والمتابعة والتجهيز تمهيداً لتأمين احتياجات المحافظة من البذار المعتمدة للموسم الزراعي المقبل، حيث جرى وضع الكميات المستلمة ضمن “أكياس الخيش” وترتيبها وفق الصنف والمرحلة، لتبدأ بعدها عمليات الغربلة والتعقيم والمتابعة الدورية.

ولفت إلى أن لجنة الحفاظ على المخزون تجري كشفاً أسبوعياً على الأكوام والمستودعات، لضمان الالتزام بشروط التخزين الصحية لحماية البذار من الرطوبة والآفات والحشرات.

الاحتياج السنوي من بذار القمح

وفي السياق، بين عوض أن حاجة محافظة حمص السنوية من بذار القمح تتراوح بين 3000 و3500 طن، لافتاً إلى أن الكمية المنتجة هذا الموسم، إلى جانب المخزون المدور من العام الماضي، تسمح للفرع تأمين نحو 3500 طن من بذار القمح للموسم المقبل، إضافة للمحصول المسلم من الشعير.

وأكد أن توزيع البذار يبدأ مع انطلاق الموسم الزراعي اعتباراً من الأول من تشرين الأول للشعير والأول من تشرين الثاني للقمح.

يذكر أن المؤسسة العامة لإكثار البذار تعمل على إنتاج بذار محسنة ذات مواصفات فنية معتمدة، من خلال التعاقد مع المزارعين ومتابعة الحقول الإنتاجية خلال مراحل الزراعة والنمو والحصاد، بهدف رفد القطاع الزراعي ببذار عالية الجودة، ما يسهم في رفع الإنتاجية وتحسين مردود المحاصيل الاستراتيجية، ولا سيما محصول القمح.