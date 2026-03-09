هيئة الطاقة الذرية تبحث مع وزارة الطوارئ تعزيز الجاهزية للاستجابة للحوادث الإشعاعية والنووية

دمشق-سانا

تناولت مباحثات هيئة الطاقة الذرية السورية مع وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، تعزيز الجاهزية الوطنية للاستجابة للحوادث الإشعاعية والنووية، وتفعيل آليات الإنذار المبكر، بما يسهم في تسريع الاستجابة، ورفع مستوى التنسيق بين الجهات المعنية.

وخلال الاجتماع التنسيقي الذي عقد اليوم الإثنين في مبنى الهيئة بدمشق، بحث الجانبان سبل التنسيق لإجراء تدريبات على سيناريوهات الحوادث الإشعاعية وحالات الطوارئ المرتبطة بها، وإجراءات الوقاية وبرامج المحاكاة المعتمدة.

كما تمت مناقشة تعزيز قدرات فرق الاستجابة الإشعاعية، وتطوير شبكة الإنذار المبكر، بما يضمن سرعة الاستجابة وفعالية التنسيق بين الجهات المعنية، والعمل على تطوير شبكة الرصد الإشعاعي وربطها بهذه المنظومة.

وشارك في الاجتماع المدير العام للهيئة مضر العكلة، ومعاون وزير الطوارئ وإدارة الكوارث أحمد قزيز، إلى جانب عدد من المختصين من الجانبين.

وكانت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث أطلقت عملاً متكاملاً لتطوير منظومة إنذار مبكر متعددة القطاعات، بهدف الحد من مخاطر الكوارث وتقليل الخسائر البشرية والمادية، والانتقال من منهجية ردّ الفعل أثناء الكارثة إلى الاستعداد المسبق قبل وقوعها، بحيث تعتمد المنظومة أربع مراحل أساسية تبدأ بجمع البيانات المتعلقة بالمخاطر المحتملة، ثم تحليلها من قبل الجهات المختصة، يلي ذلك إصدار الرسائل التحذيرية، وصولاً إلى مرحلة الاستجابة.