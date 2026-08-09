هزة أرضية بقوة 4.3 درجات شمال غرب حلب ‏

حلب-سانا
سجلت محطات المركز الوطني للزلازل في سوريا، اليوم الأحد، عند الساعة 3:42 فجراً، هزة أرضية بلغت شدتها 4.3 درجات على مقياس ريختر، شمال غرب مدينة حلب بنحو 107 كيلومترات.
وأوضح المركز عبر حسابه على الفيسبوك، أن الهزة الأرضية وقعت على فوالق البحر الميت، وشعر بها بعض سكان المناطق في الشمال السوري.
وتشهد مناطق شمال وشمال غرب سوريا هزات أرضية متكررة تعود إلى الطبيعة التكتونية للمنطقة، التي تُعد من المناطق الزلزالية النشطة تاريخياً، حيث يتم تسجيل هزات ضعيفة إلى متوسطة الشدة بشكل مستمر، وقد تكون محسوسة من قبل السكان في بعض الأحيان.
يذكر أن فوالق البحر الميت من الأنظمة الفالقية الرئيسية في المنطقة، وتمتد على طول مناطق من المشرق العربي، وترتبط بالنشاط التكتوني الناتج عن حركة الصفائح الأرضية، ما يجعل المناطق القريبة منها عرضة لحدوث هزات أرضية متفاوتة الشدة.