هزة أرضية بقوة 4.3 درجات شمال غرب حلب ‏

حلب-سانا‏

سجلت محطات المركز الوطني للزلازل في سوريا، ‏اليوم الأحد، عند الساعة ‌‏3:42 فجراً، هزة أرضية بلغت ‏شدتها 4.3 ‏درجات على مقياس ريختر، شمال غرب ‏مدينة حلب بنحو 107 ‏كيلومترات‎.‎

وأوضح المركز عبر حسابه على الفيسبوك، ‏أن الهزة ‏الأرضية وقعت على فوالق البحر الميت، وشعر ‏بها بعض سكان ‏المناطق في الشمال السوري‎.‎

وتشهد مناطق شمال وشمال غرب سوريا هزات أرضية ‏متكررة ‏تعود إلى الطبيعة التكتونية للمنطقة، التي تُعد من ‏المناطق الزلزالية ‏النشطة تاريخياً، حيث يتم تسجيل ‏هزات ضعيفة إلى متوسطة الشدة ‏بشكل مستمر، وقد ‏تكون محسوسة من قبل السكان في بعض ‏الأحيان‎.‎

يذكر أن فوالق البحر الميت من الأنظمة الفالقية الرئيسية ‏في ‏المنطقة، وتمتد على طول مناطق من المشرق ‏العربي، وترتبط ‏بالنشاط التكتوني الناتج عن حركة ‏الصفائح الأرضية، ما يجعل ‏المناطق القريبة منها عرضة ‏لحدوث هزات أرضية متفاوتة الشدة‎.‎