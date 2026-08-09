طقس صيفي حار في عموم سوريا وسديمي في بعض ‏المناطق ‏

IMG 9735 طقس صيفي حار في عموم سوريا وسديمي في بعض ‏المناطق ‏

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أعلى بقليل في ‏أغلب المناطق السورية، باستثناء المناطق الشرقية ‏والبادية، حيث تكون أعلى من معدلاتها بنحو /2-3/ ‏درجات مئوية‎.‎

ووفق المركز الوطني للأرصاد الجوية يكون الجو اليوم ‏الأحد صيفياً حاراً نسبياً بين الصحو والغائم جزئياً بشكلٍ ‏عام، إلى حار وسديمي مغبر في المناطق الشرقية ‏والجزيرة والبادية‎.‎

وخلال الليل يكون الجو لطيفاً، مع نسبة رطوبة مرتفعة ‏على المناطق الغربية والجنوبية، ويحذر من تشكل ‏ضباب خفيف في أجزاء من المنطقة الجنوبية والمرتفعات ‏الساحلية خلال ساعات الصباح الباكر‎.‎

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة ‏والمعتدلة مع هبّات نشطة تتجاوز سرعتها 55 كم/سا ‏خلال ساعات بعد الظهر، وخاصةً في المنطقة الوسطى ‏والجنوبية والشمالية الغربية، تؤدي إلى إثارة الغبار ‏والأتربة في تلك المناطق، ويكون البحر خفيف ارتفاع ‏الموج‎.‎

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات ‏السورية‎: ‎

دمشق20/37‏
ريف دمشق (القلمون)16/32‏
القنيطرة18/32‏
درعا22/35‏
السويداء20/33‏
حمص23/34‏
حماة25/37‏
اللاذقية26/31‏
طرطوس26/31‏
حلب23/38‏
إدلب23/35‏
دير الزور29/42‌‎ ‎
الرقة27/40‌‎ ‎
الحسكة29/41‌‎ ‎
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