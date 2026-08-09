طقس صيفي حار في عموم سوريا وسديمي في بعض ‏المناطق ‏

دمشق-سانا
تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أعلى بقليل في أغلب المناطق السورية، باستثناء المناطق الشرقية والبادية، حيث تكون أعلى من معدلاتها بنحو /2-3/ درجات مئوية.
ووفق المركز الوطني للأرصاد الجوية يكون الجو اليوم الأحد صيفياً حاراً نسبياً بين الصحو والغائم جزئياً بشكلٍ عام، إلى حار وسديمي مغبر في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.
وخلال الليل يكون الجو لطيفاً، مع نسبة رطوبة مرتفعة على المناطق الغربية والجنوبية، ويحذر من تشكل ضباب خفيف في أجزاء من المنطقة الجنوبية والمرتفعات الساحلية خلال ساعات الصباح الباكر.
وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبّات نشطة تتجاوز سرعتها 55 كم/سا خلال ساعات بعد الظهر، وخاصةً في المنطقة الوسطى والجنوبية والشمالية الغربية، تؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة في تلك المناطق، ويكون البحر خفيف ارتفاع الموج.
درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية:
|دمشق
|20/37
|ريف دمشق (القلمون)
|16/32
|القنيطرة
|18/32
|درعا
|22/35
|السويداء
|20/33
|حمص
|23/34
|حماة
|25/37
|اللاذقية
|26/31
|طرطوس
|26/31
|حلب
|23/38
|إدلب
|23/35
|دير الزور
|29/42
|الرقة
|27/40
|الحسكة
|29/41