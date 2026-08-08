السورية للبريد والمصرف العقاري يبحثان توسيع الخدمات المصرفية عبر مكاتب البريد

دمشق-سانا



بحث مدير المؤسسة السورية للبريد عماد الدين حمد مع مدير المصرف العقاري السوري منال الخابور، آليات تعزيز التعاون المشترك لتوسيع نطاق تقديم الخدمات المصرفية عبر مكاتب المؤسسة السورية للبريد، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتسهيل وصول المواطنين إليها.



وناقش الجانبان، خلال اجتماع عُقد في مبنى المؤسسة بدمشق، خطة التوسع في تقديم خدمات المصرف العقاري عبر مكاتب بريدية إضافية، استناداً إلى نجاح تقديم هذه الخدمات في عدد من مكاتب البريد حالياً، وذلك بهدف توسيع نطاق الاستفادة منها في مختلف المحافظات.



وأكد الجانبان أهمية الاستفادة من الانتشار الجغرافي الواسع لمكاتب البريد في تقديم الخدمات المصرفية، بما يسهم في تخفيف أعباء التنقل والازدحام عن المواطنين، ولا سيما أمام الصرّافات الآلية، ويتيح لهم إنجاز معاملاتهم بسهولة ويسر.



وشدد الجانبان على ضرورة مواصلة التنسيق المشترك لتطوير آليات العمل والتوسع في منافذ تقديم الخدمات المصرفية عبر مكاتب البريد، بما يعزز كفاءة الخدمات العامة، ويرتقي بمستوى الخدمة المقدمة، ويلبي احتياجات المواطنين.



