وفاة شخص وإصابة 22 بحوادث سير وإخماد 110 حرائق خلال الساعات الـ 24 الماضية في سوريا

IMG 20260807 110818 036 وفاة شخص وإصابة 22 بحوادث سير وإخماد 110 حرائق خلال الساعات الـ 24 الماضية في سوريا

 المحافظات-سانا

توفي شخص وأصيب 22 آخرون جراء حوادث سير، استجابت لها فرق الدفاع في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث خلال الساعات الـ 24 الماضية في مختلف المحافظات السورية.

وأفاد الدفاع المدني عبر قناته على تلغرام اليوم الجمعة بوقوع 20حادث سير أسفرت عن حالة وفاة، وإصابة 22مدنياً، مشيراً إلى أن فرقه قدمت الإسعافات الأولية لهم، ثم نقلتهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، وأزالت آثار الحوادث وأمنت أماكنها.

IMG 20260807 110813 403 وفاة شخص وإصابة 22 بحوادث سير وإخماد 110 حرائق خلال الساعات الـ 24 الماضية في سوريا

كما استجابت فرق الدفاع المدني لـ 110حرائق، واحد منها في الحقول والمحاصيل الزراعية، والباقي متفرقات (المنازل والمحال التجارية، والأعشاب، والأشجار، والقمامة، والأسلاك الكهربائية)، تم إخمادها وتبريد مواقعها، دون تسجيل أي إصابات بين المدنيين، واقتصرت الأضرار على الماديات.

وذكّر الدفاع المدني بضرورة عدم إشعال النيران في ‏المناطق الحراجية والحقول الزراعية، وعدم رمي أعقاب ‏السجائر أو ‏العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، ولا ‏سيما في المناطق المجاورة للمحاصيل الزراعية أو ‏الأحراج، والامتناع عن ‏حرق الأعشاب اليابسة حول ‏المنازل أو على أطراف الطرقات، والعمل على إزالتها ‏بطرق آمنة‎.‎

وتوفي شخصان وأصيب 30 آخرون أمس الأول، جراء ‏وقوع حرائق وحوادث سير استجابت لها فرق الدفاع ‏المدني في مختلف ‏المحافظات ‏السورية‎.‎

IMG 20260807 110813 345 وفاة شخص وإصابة 22 بحوادث سير وإخماد 110 حرائق خلال الساعات الـ 24 الماضية في سوريا
IMG 20260807 110813 805 وفاة شخص وإصابة 22 بحوادث سير وإخماد 110 حرائق خلال الساعات الـ 24 الماضية في سوريا
IMG 20260807 110813 844 وفاة شخص وإصابة 22 بحوادث سير وإخماد 110 حرائق خلال الساعات الـ 24 الماضية في سوريا
IMG 20260807 110814 004 وفاة شخص وإصابة 22 بحوادث سير وإخماد 110 حرائق خلال الساعات الـ 24 الماضية في سوريا
IMG 20260807 110818 475 وفاة شخص وإصابة 22 بحوادث سير وإخماد 110 حرائق خلال الساعات الـ 24 الماضية في سوريا
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