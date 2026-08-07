وفاة شخص وإصابة 22 بحوادث سير وإخماد 110 حرائق خلال الساعات الـ 24 الماضية في سوريا

المحافظات-سانا

توفي شخص وأصيب 22 آخرون جراء حوادث سير، استجابت لها فرق الدفاع في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث خلال الساعات الـ 24 الماضية في مختلف المحافظات السورية.

وأفاد الدفاع المدني عبر قناته على تلغرام اليوم الجمعة بوقوع 20حادث سير أسفرت عن حالة وفاة، وإصابة 22مدنياً، مشيراً إلى أن فرقه قدمت الإسعافات الأولية لهم، ثم نقلتهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، وأزالت آثار الحوادث وأمنت أماكنها.

كما استجابت فرق الدفاع المدني لـ 110حرائق، واحد منها في الحقول والمحاصيل الزراعية، والباقي متفرقات (المنازل والمحال التجارية، والأعشاب، والأشجار، والقمامة، والأسلاك الكهربائية)، تم إخمادها وتبريد مواقعها، دون تسجيل أي إصابات بين المدنيين، واقتصرت الأضرار على الماديات.

وذكّر الدفاع المدني بضرورة عدم إشعال النيران في ‏المناطق الحراجية والحقول الزراعية، وعدم رمي أعقاب ‏السجائر أو ‏العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، ولا ‏سيما في المناطق المجاورة للمحاصيل الزراعية أو ‏الأحراج، والامتناع عن ‏حرق الأعشاب اليابسة حول ‏المنازل أو على أطراف الطرقات، والعمل على إزالتها ‏بطرق آمنة‎.‎

وتوفي شخصان وأصيب 30 آخرون أمس الأول، جراء ‏وقوع حرائق وحوادث سير استجابت لها فرق الدفاع ‏المدني في مختلف ‏المحافظات ‏السورية‎.‎