الشؤون الاجتماعية.. إعداد مسودة مشروع قانون لمكافحة العنف الأسري ‏

دمشق-سانا

‏ ‏

أكدت رئيسة الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان هيفاء إسماعيل أن وزارة الشؤون ‏الاجتماعية والعمل تقوم بإعداد مسودة مشروع قانون لمكافحة العنف الأسري وذلك في ‏إطار عمل تشاركي وطني يهدف إلى تعزيز حماية الأسرة، وبما يتواكب مع التشريعات ‏السورية ويراعي خصوصية المجتمع.‏

وأشارت رئيسة الهيئة في تصريح نشرته وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبر قناتها ‏على التلغرام اليوم الخميس، إلى أن المرحلة الراهنة تشهد مراجعة وتدقيق الملاحظات ‏الواردة من بعض الجهات المعنية، والتوافق عليها مع أعضاء اللجنة المكلفة بقرار من ‏الوزارة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة مشروع القانون إلى مجلس ‏الشعب لإقراره أصولاً. ‏

وبينت إسماعيل أن اللجنة تضم في عضويتها ممثلين عن وزارات الشؤون الاجتماعية ‏والعمل، والداخلية، والعدل، والأوقاف، إضافة إلى مجموعة من المنظمات غير الحكومية‏، حيث عقدت سلسلة اجتماعات ومشاورات مكثفة للوصول إلى الصيغة الحالية للمسودة.‏

وكان وزير العدل مظهر الويس ذكر في تصريحات سابقة أن الوزارة عملت منذ فترة ‏بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والجهات الوطنية المعنية على إعداد ‏مشروع قانون متكامل لمواجهة العنف الأسري، يتضمن منظومة شاملة للحماية والوقاية، ‏واستحداث آليات وجهات شرطية وقضائية متخصصة للتعامل مع هذه القضايا، وتعزيز ‏التدابير الكفيلة بحماية الضحايا، وتشديد العقوبات على مرتكبي جرائم العنف الأسري.‏

وتواصل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ‏بالتعاون مع الجهات المعنية وخبراء العمل على تحديث وتطوير التشريعات ‏الناظمة لعملها وعمل الجهات التابعة كقانون التأمينات الاجتماعية وقانون العمل والقانون ‏الناظم لعمل المنظمات غير الحكومية.‏