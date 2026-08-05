مياه دمشق تعدل برنامج التزويد بدءاً من الغد بسبب انخفاض غزارة المصادر

دمشق-سانا‏

أعلنت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بدمشق تعديل برنامج التزويد بالمياه لبعض المناطق، بسبب انخفاض ‏غزارة المصادر المائية الرئيسية المغذية لمدينة دمشق وجزء من ريفها المحيطي.‏

وأوضحت الشركة، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك اليوم الأربعاء، أن البرنامج المعدل سيطبق اعتباراً من يوم غد ‏الخميس.

وتواجه مدينة دمشق وريفها تحديات في تأمين المياه، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، وزيادة الاستهلاك خلال فصل الصيف، ‏ما يضطر الشركة إلى تعديل برامج التزويد بشكل دوري لضمان توزيع عادل للمياه بين جميع المناطق.‏