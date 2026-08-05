مياه دمشق تعدل برنامج التزويد بدءاً من الغد بسبب انخفاض غزارة المصادر

دمشق-سانا
أعلنت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بدمشق تعديل برنامج التزويد بالمياه لبعض المناطق، بسبب انخفاض غزارة المصادر المائية الرئيسية المغذية لمدينة دمشق وجزء من ريفها المحيطي.
وأوضحت الشركة، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك اليوم الأربعاء، أن البرنامج المعدل سيطبق اعتباراً من يوم غد الخميس.
وتواجه مدينة دمشق وريفها تحديات في تأمين المياه، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، وزيادة الاستهلاك خلال فصل الصيف، ما يضطر الشركة إلى تعديل برامج التزويد بشكل دوري لضمان توزيع عادل للمياه بين جميع المناطق.