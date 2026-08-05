الإدارة المحلية: إعادة جميع العاملين المفصولين بسبب مشاركتهم في الثورة السورية

photo 2026 08 05 13 10 15 الإدارة المحلية: إعادة جميع العاملين المفصولين بسبب مشاركتهم في الثورة السورية

دمشق-سانا

أعلن وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إعادة جميع العاملين المفصولين بسبب مشاركتهم في الثورة السورية إلى وظائفهم.

وأكّد الوزير عنجراني أن إعادة العاملين المفصولين مسؤولية أخلاقية ووطنية، وهم خبرات علينا الاستفادة منها في مسيرة بناء سوريا.

3LA09668 الإدارة المحلية: إعادة جميع العاملين المفصولين بسبب مشاركتهم في الثورة السورية

وأضاف الوزير: اخترنا العمل وفق مسارٍ مؤسساتي يرتكز على دراسة مؤهلات العاملين وخبراتهم، وصولاً إلى قرارات تضع كل شخص في الموقع الذي يمكنه من تحقيق أفضل أداء وتقديم الفائدة للمديرية التي يعمل فيها.

وتواصل مختلف الوزارات استقبال طلبات المفصولين من وظائفهم، بسبب مشاركتهم بالثورة السورية ضمن إجراءات إعادتهم للعمل.

وكانت وزارة الزراعة أصدرت في 9 تموز، قراراً يقضي بإعادة العاملين المفصولين ‏بسبب مشاركتهم في الثورة السورية إلى أماكن عملهم في الإدارة المركزية وجميع ‏الجهات التابعة للوزارة سواء كانوا دائمين أو متعاقدين. ‏

3LA09669 scaled الإدارة المحلية: إعادة جميع العاملين المفصولين بسبب مشاركتهم في الثورة السورية
3LA09709 scaled الإدارة المحلية: إعادة جميع العاملين المفصولين بسبب مشاركتهم في الثورة السورية
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