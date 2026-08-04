هيئة المنافذ والجمارك لـ سانا: إغلاق مؤقت لمنفذ كسب يوم الأحد 9 آب واستئناف العمل الإثنين

دمشق-سانا

أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك عن إيقاف العمل في منفذ كسب الحدودي، مع الجمهورية التركية يوم الأحد 9-8-2026 فقط، وذلك بناءً على إيقاف العمل من الجانب التركي.

وأوضح مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك مازن علوش في تصريح لـ سانا اليوم الثلاثاء، أن العمل سيُستأنف في المنفذ بشكلٍ طبيعي صباح يوم الإثنين 10-8-2026.

ودعا علوش المسافرين إلى أخذ هذا التنويه بعين الاعتبار عند التخطيط لرحلاتهم، تجنباً لأي تأخير أو إرباك.

ويعد معبر كسب الحدودي من المعابر الرسمية الحيوية التي تربط بين سوريا وتركيا، عبر بلدة كسب السورية وبلدة يايلاداغي التركية، وقد أعيد فتح المعبر أواخر كانون الأول 2024، عقب تحرير سوريا وسقوط النظام البائد، ليستأنف نشاطه بعد سنوات من الإغلاق.