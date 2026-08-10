استبدال غاطسة بئر في محطة يحمور بطرطوس لتأمين الري لنحو 180 هكتاراً

IMG 5383 scaled 1 استبدال غاطسة بئر في محطة يحمور بطرطوس لتأمين الري لنحو 180 هكتاراً

طرطوس-سانا

أنهت الكوادر الفنية في مديرية الموارد المائية بطرطوس اليوم الإثنين، أعمال استبدال الغاطسة في البئر الخامسة بالمحطة الخامسة في سهل يحمور، باستطاعة 40 حصاناً وقياس 5 إنشات.

وأوضح مدير الموارد المائية بطرطوس محمد محرز في تصريح لـ سانا، أن تشغيل البئر يسهم في تأمين مياه الري لنحو 180 هكتاراً من الأراضي الزراعية في منطقتي ميعار ويحمور، ويعزز جاهزية منظومة الري ودعم استمرارية العملية الزراعية في المنطقة.

وتواصل مديرية الموارد المائية في طرطوس أعمال الصيانة والتأهيل لمحطات وآبار الري، بما يسهم في تحسين واقع الري وتأمين احتياجات الأراضي الزراعية وخدمة المزارعين.

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