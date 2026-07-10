الصحة السورية تنقل 14 مصاباً بحادث حافلة المعتمرين إلى لبنان لاستكمال علاجهم

دمشق-سانا

نقلت وزارة الصحة السورية، 14 مصاباً من مصابي حادث انقلاب حافلة على ‌‏أوتوستراد ‏دمشق–درعا‏ كانت تقل معتمرين لبنانيين، إلى الأراضي اللبنانية لاستكمال علاجهم في عدد ‏من المشافي، وذلك بعد استقرار حالتهم الصحية واستكمال الرعاية الطبية اللازمة في ‏المشافي السورية.‏



أوضحت الوزارة عبر قناتها على التلغرام اليوم الجمعة، أن عملية نقل المصابين نُفذت عبر ‏منظومة الإحالة والإسعاف والطوارئ، بالتنسيق مع وزارة الصحة اللبنانية ووزارة الطوارئ ‏اللبنانية، وبالتعاون مع وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية، ووزارة الداخلية، وإدارة المعابر ‏والمنافذ البرية، إضافة إلى الهلال الأحمر العربي السوري والصليب الأحمر اللبناني.‏



وأضافت: إن المصابين تلقوا جميع الخدمات الطبية والجراحية اللازمة في المشفى الوطني ‏بدرعا ومشفى دمشق (المجتهد)، قبل إخضاعهم للتقييم الطبي الذي أكد إمكانية نقلهم بأمان ‏إلى الجانب اللبناني لاستكمال العلاج.‏



وذكرت الوزارة أن عملية النقل تعكس جاهزية منظومة الإحالة والإسعاف والطوارئ في التعامل ‏مع الحالات الطارئة، كما تجسد مستوى التنسيق القائم بين الجانبين السوري واللبناني ‏لضمان استمرارية الرعاية الصحية للمصابين.‏



وأسفر حادث انقلاب الحافلة التي تقل معتمرين لبنانيين، الذي وقع فجر الأربعاء الماضي ‌‏على ‌‏أوتوستراد دمشق–درعا، بالقرب من جسر ‏بلدة خربة غزالة في محافظة درعا عن وفاة 5 ‏أشخاص، وإصابة 30 آخرين.‏



وكانت فرق وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية، سلمت أمس الخميس، ‏جثامين خمس ‏لبنانيات اللواتي توفين جراء الحادث إلى الجهات اللبنانية، وذلك عبر معبر جديدة يابوس ‏الحدودي، بالتنسيق مع ‏الجهات المعنية في البلدين.‏