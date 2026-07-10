الصحة السورية تنقل 14 مصاباً بحادث حافلة المعتمرين إلى لبنان لاستكمال علاجهم

دمشق-سانا
نقلت وزارة الصحة السورية، 14 مصاباً من مصابي حادث انقلاب حافلة على أوتوستراد دمشق–درعا كانت تقل معتمرين لبنانيين، إلى الأراضي اللبنانية لاستكمال علاجهم في عدد من المشافي، وذلك بعد استقرار حالتهم الصحية واستكمال الرعاية الطبية اللازمة في المشافي السورية.
أوضحت الوزارة عبر قناتها على التلغرام اليوم الجمعة، أن عملية نقل المصابين نُفذت عبر منظومة الإحالة والإسعاف والطوارئ، بالتنسيق مع وزارة الصحة اللبنانية ووزارة الطوارئ اللبنانية، وبالتعاون مع وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية، ووزارة الداخلية، وإدارة المعابر والمنافذ البرية، إضافة إلى الهلال الأحمر العربي السوري والصليب الأحمر اللبناني.
وأضافت: إن المصابين تلقوا جميع الخدمات الطبية والجراحية اللازمة في المشفى الوطني بدرعا ومشفى دمشق (المجتهد)، قبل إخضاعهم للتقييم الطبي الذي أكد إمكانية نقلهم بأمان إلى الجانب اللبناني لاستكمال العلاج.
وذكرت الوزارة أن عملية النقل تعكس جاهزية منظومة الإحالة والإسعاف والطوارئ في التعامل مع الحالات الطارئة، كما تجسد مستوى التنسيق القائم بين الجانبين السوري واللبناني لضمان استمرارية الرعاية الصحية للمصابين.
وأسفر حادث انقلاب الحافلة التي تقل معتمرين لبنانيين، الذي وقع فجر الأربعاء الماضي على أوتوستراد دمشق–درعا، بالقرب من جسر بلدة خربة غزالة في محافظة درعا عن وفاة 5 أشخاص، وإصابة 30 آخرين.
وكانت فرق وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية، سلمت أمس الخميس، جثامين خمس لبنانيات اللواتي توفين جراء الحادث إلى الجهات اللبنانية، وذلك عبر معبر جديدة يابوس الحدودي، بالتنسيق مع الجهات المعنية في البلدين.