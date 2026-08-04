ورشة تدريبية في دير الزور لإعادة تكوين الوثائق العقارية المتضررة

دير الزور-سانا‏

نظمت المديرية العامة للمصالح العقارية في دير الزور، بالتعاون مع برنامج ‏الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (‏UN-Habitat‏) ورشة عمل تدريبية ‏على إنجاز إجراءات إعادة تكوين الصحائف العقارية، استهدفت الكوادر ‏والمختصين في المديرية.‏

وتركزت الورشة التي استمرت على مدى يومين حول بناء قدرات وتأهيل ‏الكوادر العاملة بالمديرية لتمكينها من إنجاز إجراءات إعادة تكوين ‏الصحائف العقارية والسجلات المتضررة بكفاءة عالية، وذلك وفق الأطر ‏والضوابط القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 33 لعام 2017.‏

وتهدف الورشة، وفق ما ورد على قناة وزارة الإدارة المحلية والبيئة على ال‏تلغرام، اليوم الثلاثاء إلى معالجة التحديات الناجمة عن تعرض جزء من ‏الوثائق الفنية والسجلات العقارية في المحافظة للتلف أو الفقدان خلال سنوات ‏الثورة السورية، والعمل ضمن خطة عمل متكاملة لرفع كفاءة الكوادر، ‏وضمان إعادة الحقوق العقارية لأصحابها وفق الوثائق المعتمدة، وصون ‏الملكيات العامة والخاصة وتثبيتها قانونياً.‏

وتعمل وزارة الإدارة المحلية والبيئة على إعادة تكوين الصحائف والوثائق ‏العقارية، من خلال تدريب الكوادر العقارية، عبر برامج ودورات تنفذها في ‏عدد من المناطق والمحافظات بالتعاون مع المنظمات الدولية الشريكة، صوناً ‏لحقوق المواطنين وضماناً لموثوقية السجل العقاري.‏