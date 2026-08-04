ورشة تدريبية في دير الزور لإعادة تكوين الوثائق العقارية المتضررة

دير الزور-سانا
نظمت المديرية العامة للمصالح العقارية في دير الزور، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat) ورشة عمل تدريبية على إنجاز إجراءات إعادة تكوين الصحائف العقارية، استهدفت الكوادر والمختصين في المديرية.
وتركزت الورشة التي استمرت على مدى يومين حول بناء قدرات وتأهيل الكوادر العاملة بالمديرية لتمكينها من إنجاز إجراءات إعادة تكوين الصحائف العقارية والسجلات المتضررة بكفاءة عالية، وذلك وفق الأطر والضوابط القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 33 لعام 2017.
وتهدف الورشة، وفق ما ورد على قناة وزارة الإدارة المحلية والبيئة على التلغرام، اليوم الثلاثاء إلى معالجة التحديات الناجمة عن تعرض جزء من الوثائق الفنية والسجلات العقارية في المحافظة للتلف أو الفقدان خلال سنوات الثورة السورية، والعمل ضمن خطة عمل متكاملة لرفع كفاءة الكوادر، وضمان إعادة الحقوق العقارية لأصحابها وفق الوثائق المعتمدة، وصون الملكيات العامة والخاصة وتثبيتها قانونياً.
وتعمل وزارة الإدارة المحلية والبيئة على إعادة تكوين الصحائف والوثائق العقارية، من خلال تدريب الكوادر العقارية، عبر برامج ودورات تنفذها في عدد من المناطق والمحافظات بالتعاون مع المنظمات الدولية الشريكة، صوناً لحقوق المواطنين وضماناً لموثوقية السجل العقاري.