الطوارئ السورية تقر خطة عمل لتعزيز السلامة على الطرق ‏والحد من الحوادث

دمشق-سانا‏

عقدت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية اليوم الإثنين ‏اجتماعاً طارئاً لبحث واقع السلامة على الطرق السريعة والنقل ‌‏البري، وذلك عقب حادث السير المأساوي الذي وقع في الـ 25 من شهر ‏تموز الماضي، على طريق دير الزور دمشق ‏وأودى بحياة 35 ‏مواطناً وإصابة 30 آخرين‎.‎

وشارك في الاجتماع، الذي عقد في مقر الوزارة بدمشق، ممثلون ‏عن وزارات الداخلية، والإدارة المحلية والبيئة، ‌‏والصحة، والنقل، والأشغال العامة والإسكان، والإعلام‎.‎

خطة عمل مرحلية للسلامة المرورية‎ ‎

وأقر المجتمعون خطة عمل مرحلية تتضمن حصر النقاط السوداء ‏على الطرق، وإجراء كشوفات ميدانية للمحاور ذات ‏الأولوية، وفي ‏مقدمتها طريق دير الزور دمشق، إلى جانب تنفيذ إجراءات ‏تصحيحية عاجلة في المواقع عالية الخطورة‎.‎

وتشمل الإجراءات المقترحة تكثيف الدوريات المرورية، وضبط ‏السرعات، واستكمال التشوير والإنارة في المقاطع الخطرة، ‏والتأكد ‏من جاهزية مركبات النقل الجماعي، وتعزيز انتشار فرق الإسعاف ‏والإطفاء على الطرق الرئيسية، إضافة إلى ‏إطلاق حملة وطنية ‏للتوعية بالسلامة المرورية‎.‎

أوجه القصور في منظومة السلامة الطرقية

وناقش المشاركون في الاجتماع أوجه القصور في منظومة السلامة ‏الطرقية، بما يشمل البنية التحتية، والتشوير المروري، ‏والإنارة، ‏والاستجابة الإسعافية، إلى جانب سبل توحيد المرجعية الوطنية ‏الناظمة لهذا القطاع‎.‎

واستعرض المجتمعون مسودة “الدليل الوطني لسلامة الطرق ‏والنقل البري” التي أعدتها وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، ‌‏تمهيداً لاعتمادها مرجعاً فنياً وإلزامياً للجهات المعنية، بما يسهم في ‏تعزيز معايير السلامة على شبكة الطرق الوطنية‎.‎

وطرح في الاجتماع مقترح تشكيل “اللجنة الوطنية للكشف على ‏الطرق السريعة وتطبيق اشتراطات السلامة والحماية ‏المدنية”، ‏لتتولى تنفيذ كشوفات ميدانية على الطرق السريعة، وتحديد مواقع ‏الخطورة، ومتابعة تطبيق معايير السلامة ‏والحماية المدنية، مع ‏تحديد أدوار ومسؤوليات الجهات المشاركة ضمن أعمال اللجنة، ‏وتحديد مصفوفة الأدوار والمسؤوليات ‏المنوطة بكل وزارة ضمن ‏عمل اللجنة‎.‎

حضر الاجتماع معاون وزير الطوارئ وإدارة الكوارث أحمد ‏أقزيز، ومعاون وزير الداخلية للشؤون الشرطية اللواء أحمد ‌‏لطوف، ومدير إدارة المرور العميد فادي الهميش، إضافة لممثلين ‏عن الجهات الحكومية الأخرى‎.‎

ويأتي الاجتماع في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز ‏السلامة المرورية، والحد من الحوادث على شبكة الطرق، ‏ورفع ‏مستوى التنسيق بين الجهات المعنية لضمان استجابة أكثر فاعلية ‏وتحسين إجراءات الوقاية والحماية‎.‎