وفاة 4 مدنيين جراء حريق في معمل للجوارب على طريق دمشق – درعا



ريف دمشق-سانا



توفي 4 مدنيين، وأصيبت سيدتان بحالة إغماء اليوم الإثنين، إثر اندلاع حريق في معمل للجوارب خلف تاون سنتر على طريق دمشق–درعا، حيث استجابت فرق الطوارئ على الفور بعد ورود بلاغ إلى غرفة العمليات.



وأوضح مدير دائرة العمليات في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بمحافظة ريف دمشق عامر ظريفة في تصريح لمراسل سانا، أن فرق مركز داريا وصلت إلى الموقع، وتبيّن امتداد النيران إلى ثلاثة طوابق مع وجود أشخاص محاصرين، ما استدعى طلب مؤازرة من مراكز الكسوة وصحنايا، إضافة إلى الدفع بفرق من الأشرفية والمزة وكفرسوسة والأمين، ليصل عدد فرق الإطفاء المشاركة إلى ثماني فرق.



وأشار ظريفة إلى أن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق بعد عمليات إخماد وإنقاذ مكثفة، مبيناً أن الحادث أسفر عن وفاة أربعة مدنيين، وإسعاف سيدتين إلى المشفى، إضافة إلى إصابة أحد عناصر مركز كفرسوسة بجرح في اليد أثناء تنفيذ عمليات الإطفاء.



وبيّن ظريفة أن الحريق أدى إلى احتراق كامل الطوابق الثلاثة في القسم الأيمن من المعمل مع تسجيل أضرار جزئية في القسم الأيسر، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق بعد انتهاء عمليات التبريد والتأكد من عدم وجود بؤر مشتعلة.



يُذكر أن فرق مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة ريف دمشق أخمدت أمس عشرين حريقاً في مناطق متفرقة ضمن استجابتها اليومية للبلاغات الواردة إلى غرفة العمليات.



