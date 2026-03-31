هيئة تطوير الغاب بحماة تبحث مع منظمات دولية سبل دعم المشاريع التنموية

حماه-سانا

بحث المدير العام للهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب في حماة عبد العزيز القاسم مع ممثلي عدد من المنظمات الدولية، اليوم الثلاثاء، سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم المشاريع التنموية ضمن نطاق عملها، وذلك في مبنى الهيئة بمحافظة حماة.

وجرى خلال الاجتماع مع منظمة “هيكس إيبر”مناقشة سبل تنفيذ مشاريع متممة لمشروع صيانة قناة الري الرئيسية بين منطقتي الشيخ حديد والجبين، بما يسهم في تحسين الواقع الخدمي والزراعي لأهالي المنطقة، إضافة إلى طرح مقترحات لمشاريع تنموية، سواء كانت مشاريع صغيرة أو ضمن سلاسل القيمة، تستهدف عدة قرى في سهل الغاب.

كما بحثت الهيئة مع لجنة الإنقاذ الدولية (IRC) سبل إعادة تأهيل عدد من الآبار الارتوازية، ودعم مدخلات الإنتاج الزراعي، ولا سيما زراعة الخضار الصيفية، في بلدة كفر نبودة، بما يعزز من استقرار الإنتاج الزراعي وتحسين سبل العيش للسكان المحليين.

وتطرق الاجتماع مع برنامج الأغذية العالمي (WFP)، إلى تنفيذ جلسات تدريبية استكمالاً لمشروع مكافحة نبتة زهرة النيل، ومناقشة مشاريع متممة، من بينها تطوير سلسلة القيمة للأسماك في منطقة قلعة المضيق، وإنشاء سوق خاص بها لتحسين الاستهلاك الغذائي، فضلاً عن دعم وحدات تصنيع غذائي (الأجبان والألبان) بما يخدم أهالي المنطقة.

وتأتي هذه الاجتماعات في إطار سعي الهيئة لتعزيز الشراكات الفاعلة مع المنظمات الدولية، بما يسهم في تنفيذ مشاريع تنموية مستدامة تلبي احتياجات المنطقة وتدعم القطاعين الزراعي والخدمي.