هيئة تطوير الغاب بحماة تبحث مع منظمات دولية سبل دعم المشاريع التنموية

IMG 20260331 195259 806 Copy هيئة تطوير الغاب بحماة تبحث مع منظمات دولية سبل دعم المشاريع التنموية

حماه-سانا

بحث المدير العام للهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب في حماة عبد العزيز القاسم مع ممثلي عدد من المنظمات الدولية، اليوم الثلاثاء، سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم المشاريع التنموية ضمن نطاق عملها، وذلك في مبنى الهيئة بمحافظة حماة.

IMG 20260331 195300 320 Copy هيئة تطوير الغاب بحماة تبحث مع منظمات دولية سبل دعم المشاريع التنموية

وجرى خلال الاجتماع مع منظمة “هيكس إيبر”مناقشة سبل تنفيذ مشاريع متممة لمشروع صيانة قناة الري الرئيسية بين منطقتي الشيخ حديد والجبين، بما يسهم في تحسين الواقع الخدمي والزراعي لأهالي المنطقة، إضافة إلى طرح مقترحات لمشاريع تنموية، سواء كانت مشاريع صغيرة أو ضمن سلاسل القيمة، تستهدف عدة قرى في سهل الغاب.

كما بحثت الهيئة مع لجنة الإنقاذ الدولية (IRC) سبل إعادة تأهيل عدد من الآبار الارتوازية، ودعم مدخلات الإنتاج الزراعي، ولا سيما زراعة الخضار الصيفية، في بلدة كفر نبودة، بما يعزز من استقرار الإنتاج الزراعي وتحسين سبل العيش للسكان المحليين.

IMG 20260331 195259 974 Copy هيئة تطوير الغاب بحماة تبحث مع منظمات دولية سبل دعم المشاريع التنموية

وتطرق الاجتماع مع برنامج الأغذية العالمي (WFP)، إلى تنفيذ جلسات تدريبية استكمالاً لمشروع مكافحة نبتة زهرة النيل، ومناقشة مشاريع متممة، من بينها تطوير سلسلة القيمة للأسماك في منطقة قلعة المضيق، وإنشاء سوق خاص بها لتحسين الاستهلاك الغذائي، فضلاً عن دعم وحدات تصنيع غذائي (الأجبان والألبان) بما يخدم أهالي المنطقة.

وتأتي هذه الاجتماعات في إطار سعي الهيئة لتعزيز الشراكات الفاعلة مع المنظمات الدولية، بما يسهم في تنفيذ مشاريع تنموية مستدامة تلبي احتياجات المنطقة وتدعم القطاعين الزراعي والخدمي.

وزير الكهرباء يبحث مع وفد من مجموعة أبو ظبي للاستثمار والتنمية مشاريع توليد الكهرباء
وزيرا التربية والتعليم العالي يطّلعان على مشاريع وإبداعات الطلاب في معرض دمشق الدولي
30 مستثمراً جديداً في حسياء الصناعية منذ بداية التحرير
الرئيس الشرع يلتقي وجهاء دمشق ويشدّد على المكانة الرفيعة التي وصلت إليها العاصمة بعد التحرير
بعض فلول النظام البائد يعتدون على حاجز للأمن العام في جديدة الفضل بريف ‏دمشق وتجري ملاحقتهم ‏
