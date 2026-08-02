إعادة سد محردة للخدمة بعد تأهيله يدعم القطاع الزراعي بريف حماة الغربي

حماة-سانا‏

أنهت مديرية الموارد المائية في حماة أعمال صيانة وتأهيل سد ‏محردة بالتعاون مع منظمتي الفاو وهيكس هيبر، وباشرت عملية ‏تشغيله واستثماره، بما يعزز الاستقرار المائي، ويدعم الزراعة في ‏منطقة الغاب بريف حماة الغربي.‌‎ ‎

وأوضح مسؤول العلاقات العامة في منطقة محردة علي الخلف في تصريح لمراسل سانا، أنه تم إعداد خطة لاستثمار السد مع الهيئة ‏العامة لإدارة وتطوير الغاب، لتوفير مياه الري للأراضي الزراعية ‏في منطقة الغاب بمساحة تقدر بنحو 22500 هكتار‎.‎

بدوره، أكد مدير الموارد المائية بحماة حذيفة خطيب أن السد حالياً ‏أصبح بكامل جاهزيته بعد صيانة تجهيزاته الميكانيكية والكهربائية ‏واللوحات الإلكترونية، وإجراء التجارب الأولية على عملية ضخ ‏المياه. ‎

ولفت محمد الأحمد أحد المزارعين من قرية الجبين إلى أهمية ‏ترميم سد محردة لتحسين عمليات ضخ مياه الري للأراضي ‏الزراعية، ما يسهم في زيادة الإنتاج وتحسينه في منطقة طار العلا ‏العشارنة وسهل الغاب‎.‎

وكانت مديرية الموارد المائية في حماة، باشرت في نيسان الماضي ‏بالتعاون مع منظمتي “الفاو” و”هيكس إيبر”، إعادة تأهيل سد ‏محردة؛ بهدف تعزيز القدرة الزراعية، وتحسين الظروف المعيشية ‏للسكان‎.‎

ويقع السد على نهر العاصي في مدينة محردة بمحافظة حماة، وتم ‏إنجازه عام 1962 بسعة تخزينية تبلغ نحو 45 مليون متر مكعب، ‏بهدف تأمين مياه الري للأراضي الزراعية، وتوليد الطاقة ‏الكهربائية.‏