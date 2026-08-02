إعادة سد محردة للخدمة بعد تأهيله يدعم القطاع الزراعي بريف حماة الغربي

حماة-سانا
أنهت مديرية الموارد المائية في حماة أعمال صيانة وتأهيل سد محردة بالتعاون مع منظمتي الفاو وهيكس هيبر، وباشرت عملية تشغيله واستثماره، بما يعزز الاستقرار المائي، ويدعم الزراعة في منطقة الغاب بريف حماة الغربي.
وأوضح مسؤول العلاقات العامة في منطقة محردة علي الخلف في تصريح لمراسل سانا، أنه تم إعداد خطة لاستثمار السد مع الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب، لتوفير مياه الري للأراضي الزراعية في منطقة الغاب بمساحة تقدر بنحو 22500 هكتار.
بدوره، أكد مدير الموارد المائية بحماة حذيفة خطيب أن السد حالياً أصبح بكامل جاهزيته بعد صيانة تجهيزاته الميكانيكية والكهربائية واللوحات الإلكترونية، وإجراء التجارب الأولية على عملية ضخ المياه.
ولفت محمد الأحمد أحد المزارعين من قرية الجبين إلى أهمية ترميم سد محردة لتحسين عمليات ضخ مياه الري للأراضي الزراعية، ما يسهم في زيادة الإنتاج وتحسينه في منطقة طار العلا العشارنة وسهل الغاب.
وكانت مديرية الموارد المائية في حماة، باشرت في نيسان الماضي بالتعاون مع منظمتي “الفاو” و”هيكس إيبر”، إعادة تأهيل سد محردة؛ بهدف تعزيز القدرة الزراعية، وتحسين الظروف المعيشية للسكان.
ويقع السد على نهر العاصي في مدينة محردة بمحافظة حماة، وتم إنجازه عام 1962 بسعة تخزينية تبلغ نحو 45 مليون متر مكعب، بهدف تأمين مياه الري للأراضي الزراعية، وتوليد الطاقة الكهربائية.