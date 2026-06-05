محافظ حلب يصدر قراراً بمنع استخدام مصابيح “الزينون” في المركبات ‌‏والدراجات

حلب-سانا
أصدر محافظ حلب عزّام الغريب قراراً بمنع تركيب أو استخدام مصابيح ”الزينون” في جميع المركبات والدراجات النارية والكهربائية ضمن حدود محافظة حلب، حفاظاً على السلامة المرورية.
وذكرت محافظة حلب عبر قناتها على تلغرام اليوم الجمعة أن القرار نص على حجز المركبات والدراجات المخالفة لمدة أسبوع في المخالفة الأولى، ولمدة ثلاثة أسابيع عند تكرار المخالفة، إضافةً إلى الغرامات المنصوص عليها في قانون السير.
وأشارت المحافظة إلى أن العمل بالقرار يبدأ اعتباراً من الـ 15 من حزيران 2026، على أن تقتصر الإجراءات خلال شهر حزيران على تنبيه المخالفين، وإتاحة الفرصة لإزالة أو استبدال المصابيح قبل بدء تطبيقه.
ومصابيح “الزينون” هي نوع من المصابيح عالية الشدة تعتمد على غاز ”الزينون” لإنتاج ضوء قوي جداً يفوق شدة الإضاءة في المصابيح التقليدية.
وتزايدت في الفترة الأخيرة شكاوى السائقين والأهالي من الاستخدام المتنامي لهذا النوع من المصابيح في المركبات والدراجات، لما تسببه من إبهار بصري وتشويش على الرؤية أثناء القيادة ليلاً للسائقين القادمين من الاتجاه المعاكس، وبما يخالف معايير وشروط السلامة المرورية.