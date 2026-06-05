محافظ حلب يصدر قراراً بمنع استخدام مصابيح “الزينون” في المركبات ‌‏والدراجات

حلب-سانا‏

أصدر محافظ حلب عزّام الغريب قراراً بمنع تركيب أو استخدام مصابيح ‌‏‌‏”الزينون” في جميع المركبات والدراجات النارية والكهربائية ضمن حدود ‌‏محافظة حلب، حفاظاً على السلامة المرورية.‏

وذكرت محافظة حلب عبر قناتها على تلغرام اليوم الجمعة أن القرار نص ‌‏على حجز المركبات والدراجات المخالفة لمدة أسبوع في المخالفة الأولى، ‌‏ولمدة ثلاثة أسابيع عند تكرار المخالفة، إضافةً إلى الغرامات المنصوص ‌‏عليها في قانون السير.‏

وأشارت المحافظة إلى أن العمل بالقرار يبدأ اعتباراً من الـ 15 من حزيران ‌‏‌‏2026، على أن تقتصر الإجراءات خلال شهر حزيران على تنبيه ‏المخالفين، ‏وإتاحة الفرصة لإزالة أو استبدال المصابيح قبل بدء تطبيقه.‏

ومصابيح “الزينون” هي نوع من المصابيح عالية الشدة تعتمد على غاز ‌‏”الزينون” لإنتاج ضوء قوي جداً يفوق شدة الإضاءة في المصابيح التقليدية.‏

وتزايدت في الفترة الأخيرة شكاوى السائقين والأهالي من الاستخدام المتنامي ‌‏لهذا النوع من المصابيح في المركبات والدراجات، لما تسببه من إبهار ‏بصري ‏وتشويش على الرؤية أثناء القيادة ليلاً للسائقين القادمين من الاتجاه ‏المعاكس، وبما يخالف ‏معايير وشروط السلامة المرورية.‏