الهيئة العامة للموارد المائية تتابع جاهزية مشاريع الري وأعمال تعزيل الأنهار في بانياس

طرطوس-سانا

اطلع المدير العام للهيئة العامة للموارد المائية في وزارة الطاقة أحمد الكوان، برفقة مدير الموارد المائية في طرطوس محمد محرز، خلال جولة ميدانية في منطقة بانياس بمحافظة طرطوس، على جاهزية مشروعات الري وخطة تعزيل الأنهار، بهدف تقييم سير الأعمال وضمان استمرارية خدمات الري، ورفع كفاءة البنية التحتية المائية.

وأوضحت وزارة الطاقة عبر قناتها على التلغرام اليوم السبت، أن الجولة شملت مشروع ري سوريت، حيث اطلع الوفد على جاهزية قناة الري التي تغذي الأراضي الزراعية في مناطق عرب الملك وحريصون والقلوع، واستمع إلى عرض فني حول إجراءات التشغيل المتخذة لتعزيز كفاءة القناة والشبكات التابعة لها، بما يضمن إيصال المياه بصورة مستدامة إلى الأراضي المستفيدة.

والتقى الكوان عدداً من المزارعين في المنطقة، واستمع إلى مطالبهم المتعلقة بخطة السقاية، مؤكداً أهمية المتابعة الميدانية، وتعزيز التواصل مع المستفيدين، بما يسهم في تلبية احتياجات القطاع الزراعي، وتحسين إدارة الموارد المائية.

كما تفقد أعمال التعزيل المنفذة والجارية في أنهار بانياس وجوبر وسوريت، حيث أكد مدير الهيئة العامة للموارد المائية ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني لإنجاز الأعمال، لما لها من دور في رفع جاهزية المجاري المائية، والحد من مخاطر الفيضانات خلال فصل الشتاء، وحماية الأراضي الزراعية والمنشآت المجاورة.

وتأتي هذه الجولة في إطار متابعة الهيئة العامة للموارد المائية لتنفيذ خططها الرامية إلى تعزيز كفاءة منشآت الري، ورفع جاهزية شبكات ومجاري المياه، بما يضمن استدامة الخدمات المائية ودعم القطاع الزراعي والحد من المخاطر الناجمة عن السيول والفيضانات.