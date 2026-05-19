الإدارة المحلية والبيئة تنظم ورشة لتطوير الرقابة على الأحياء الدقيقة في المياه

دمشق-سانا

أطلقت وزارة الإدارة المحلية والبيئة، اليوم الثلاثاء، ورشة تدريبية لبناء قدرات الكوادر المخبرية في مجال العمل الميكروبيولوجي، بمشاركة فنيين من عدد من المحافظات.

وتهدف الورشة وفق قناة الوزارة على التلغرام إلى تعزيز كفاءة الرقابة على جودة مياه الشرب عبر التدريب العملي على استخدام “الحقيبة الجرثومية المحمولة”، وأحدث الأجهزة الميدانية.

وتركز التدريب على توحيد منهجيات الفحص الجرثومي، وتطبيق معايير السلامة الحيوية، وضمان دقة توثيق النتائج ميدانياً ومخبرياً.

وتأتي هذه الورشة كخطوة ضمن استراتيجية الوزارة لتطوير البنية التحتية العلمية، وتأهيل الكوادر البشرية، بما يضمن استجابة فورية ودقيقة للتحديات البيئية، وصون الصحة العامة وفق المعايير الوطنية المعتمدة.

