الأمن الداخلي يقبض على ثلاثة متورطين في مجزرة تصفية مدنيين ‏خلال حكم ‏النظام البائد

دمشق-سانا‏

ألقت قوى الأمن الداخلي القبض على ثلاثة مطلوبين متورطين في ‏ارتكاب ‏مجزرة تصفية جماعية بحق مدنيين عزل إبان حكم النظام البائد، ‏وهم ‏الأشقاء: أكرم شمة، وفرزات شمة، وغياث شمة.‏

وأوضحت قوى الأمن الداخلي اليوم السبت في منشور عبر منصة “‏x‏”، أن ‌‏التحقيقات المدعومة بالأدلة والقرائن والمقاطع المرئية التي وثقت الجريمة ‌‏أظهرت تورط المقبوض عليهم في احتجاز خمسة عشر مدنياً وتصفيتهم ‌‏خلال فترة الثورة السورية.‏

وأقر الموقوفون بمسؤوليتهم المباشرة عن المقطع المصور ‏الذي وثق ‏الجريمة، والذي ظهر فيه الضحايا مكبلي الأيدي ومعصوبي ‏الأعين، بعد ‏إجبارهم تحت تهديد السلاح على تمجيد النظام البائد ، ‏قبل أن يُقدم المتهمون على إطلاق النار عليهم بصورة ‏جماعية، ليردوهم ‏قتلى جميعاً.‏

ونُظمت الضبوط القانونية اللازمة بحق الموقوفين، واستُكملت ‏الإجراءات ‏الأصولية تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات ‏القانونية ‏اللازمة بحقهم.‏

وكانت قوى الأمن الداخلي ألقت القبض في 30 تموز الجاري على المدعوين ‏فايز عباس أكحل ونصر ‏محمد غصن، لتورطهما في ارتكاب جرائم حرب، ‏ومشاركتهما إلى جانب ‏أجهزة النظام البائد في تنفيذ هجمات استهدفت ‏المدنيين في ريف محافظة ‏حمص.‏

وتواصل وزارة الداخلية جهودها لملاحقة مسؤولي وعناصر النظام البائد ‌‏المتورطين بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات بحق الشعب السوري، تأكيداً ‌‏لمبدأ عدم الإفلات من العقاب، وترسيخاً لمسار العدالة الانتقالية، وضماناً ‌‏لحقوق الضحايا وأسرهم.‏