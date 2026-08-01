الأمن الداخلي يقبض على ثلاثة متورطين في مجزرة تصفية مدنيين ‏خلال حكم ‏النظام البائد

دمشق-سانا
ألقت قوى الأمن الداخلي القبض على ثلاثة مطلوبين متورطين في ارتكاب مجزرة تصفية جماعية بحق مدنيين عزل إبان حكم النظام البائد، وهم الأشقاء: أكرم شمة، وفرزات شمة، وغياث شمة.
وأوضحت قوى الأمن الداخلي اليوم السبت في منشور عبر منصة “x”، أن التحقيقات المدعومة بالأدلة والقرائن والمقاطع المرئية التي وثقت الجريمة أظهرت تورط المقبوض عليهم في احتجاز خمسة عشر مدنياً وتصفيتهم خلال فترة الثورة السورية.
وأقر الموقوفون بمسؤوليتهم المباشرة عن المقطع المصور الذي وثق الجريمة، والذي ظهر فيه الضحايا مكبلي الأيدي ومعصوبي الأعين، بعد إجبارهم تحت تهديد السلاح على تمجيد النظام البائد ، قبل أن يُقدم المتهمون على إطلاق النار عليهم بصورة جماعية، ليردوهم قتلى جميعاً.
ونُظمت الضبوط القانونية اللازمة بحق الموقوفين، واستُكملت الإجراءات الأصولية تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
وكانت قوى الأمن الداخلي ألقت القبض في 30 تموز الجاري على المدعوين فايز عباس أكحل ونصر محمد غصن، لتورطهما في ارتكاب جرائم حرب، ومشاركتهما إلى جانب أجهزة النظام البائد في تنفيذ هجمات استهدفت المدنيين في ريف محافظة حمص.
وتواصل وزارة الداخلية جهودها لملاحقة مسؤولي وعناصر النظام البائد المتورطين بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات بحق الشعب السوري، تأكيداً لمبدأ عدم الإفلات من العقاب، وترسيخاً لمسار العدالة الانتقالية، وضماناً لحقوق الضحايا وأسرهم.