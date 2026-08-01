محافظ القنيطرة يبحث مع مديري المناطق واقع الخدمات وآليات تطويرها

القنيطرة-سانا

بحث محافظ القنيطرة غسان السيد أحمد، اليوم السبت، خلال اجتماع ضم مديري المناطق، أبرز القضايا الخدمية والمعيشية، وواقع الخدمات المقدمة للمواطنين، وآليات تطويرها بما يلبي احتياجات الأهالي في مختلف مناطق المحافظة.

وتناول الاجتماع واقع قطاع المياه والتحديات المتعلقة بتأمين مياه الشرب، والإجراءات اللازمة لتحسين وصول الخدمة إلى المواطنين وتعزيز استقرارها، إضافة الى واقع القطاع الصحي والاحتياجات المطلوبة لتطوير الخدمات الطبية ورفع جاهزية المراكز الصحية بما يسهم في تحسين مستوى الرعاية الصحية.

كما بحث المجتمعون ملف الصلح المجتمعي، مؤكدين أهمية ترسيخ السلم الأهلي ودعم المبادرات المجتمعية التي تسهم في معالجة القضايا المحلية بالحوار والتفاهم، بما يعزز الاستقرار المجتمعي في المحافظة.

وأكد المحافظ أهمية المتابعة الميدانية المستمرة والتنسيق بين الجهات المعنية لمعالجة التحديات المطروحة، وضرورة رفع تقارير دورية حول سير العمل وتنفيذ التوجيهات، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات والاستجابة الفاعلة لاحتياجات المواطنين.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار المتابعة الدورية التي تجريها محافظة القنيطرة لواقع الخدمات الأساسية في مختلف المناطق، ولا سيما قطاعات المياه والصحة، بهدف معالجة التحديات القائمة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لضمان سرعة الاستجابة لاحتياجات الأهالي.