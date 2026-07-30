الأمن الداخلي يوقف متورطين بجرائم حرب في ريف حمص

حمص-سانا

ألقت قوى الأمن الداخلي القبض على المدعوين فايز عباس أكحل ونصر محمد غصن، لتورطهما في ارتكاب جرائم حرب، ومشاركتهما إلى جانب أجهزة النظام البائد في تنفيذ هجمات استهدفت المدنيين في ريف محافظة حمص.

وأقر الموقوفان خلال التحقيقات بمشاركتهما إلى جانب مجموعات مسلحة تابعة لشعبة المخابرات العسكرية في النظام البائد، في محاصرة واقتحام قرية وادي المولى التابعة لمنطقة تلكلخ بريف حمص الغربي، مما أسفر عن ارتكاب مجزرة راح ضحيتها أربعون مدنياً، بينهم نساء وأطفال.

وقد أُحيل الموقوفان إلى إدارة مكافحة الإرهاب لاستكمال التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيداً لإحالتهما إلى القضاء المختص.

وتواصل وزارة الداخلية جهودها لملاحقة مسؤولي وعناصر النظام البائد المتورطين بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات بحق الشعب السوري، تأكيداً لمبدأ عدم الإفلات من العقاب، وترسيخاً لمسار العدالة الانتقالية، وضماناً لحقوق الضحايا وأسرهم.