الموارد المائية في درعا تضبط حفارات مخالفة وتردم آباراً غير مرخصة

درعا-سانا

نفذت مديرية الموارد المائية في محافظة درعا سلسلة من الإجراءات الرقابية أسفرت عن ضبط عدد من الحفارات المخالفة ومصادرتها، وردم آبار غير مرخصة في عدة مناطق بالمحافظة، وذلك في إطار الجهود المستمرة لحماية الموارد المائية، ومنع استنزاف المياه الجوفية.

وذكرت وزارة الطاقة عبر قناتها على تلغرام اليوم الثلاثاء، أن الإجراءات الرقابية شملت مصادرة حفارة مخالفة وردم بئر مخالفة على طريق إزرع – الحراك، ومصادرة حفارة مخالفة في مدينة غباغب وإدخالها إلى مرآب الحفارات المخالفة في المديرية، إضافةً إلى ضبط حفارة أخرى في مدينة الحراك، وردم بئر مخالفة في المنطقة بالتنسيق مع منطقة إزرع، وذلك ضمن الأطر القانونية والإجراءات الرسمية المعتمدة.

وأشارت إلى اتخاذ الإجراءات الأصولية بحق أصحاب المخالفات، وإحالتهم إلى القضاء المختص بعد تنظيم الضبوط اللازمة وفق القوانين والأنظمة النافذة.

ولفتت الوزارة إلى أنه بذلك يرتفع عدد الحفارات المخالِفة التي تم ضبطها ومصادرتها إلى 61 حفارة، في مؤشر على استمرار الجهود المبذولة لضبط قطاع الحفر غير المشروع، والحفاظ على الثروة المائية للأجيال القادمة.

وكانت مديرية الموارد المائية في محافظة درعا أعلنت في الـ 26 من آذار الماضي أن عناصر الضابطة صادرت ثلاث حفارات مخالفة، اثنتين في المزيريب، وثالثة في الصنمين، أثناء قيامها بأعمال حفر غير مرخصة.