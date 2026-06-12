دير القديس إيليان في حمص.. معلم أثري وروحي يستقطب الزوار والباحثين

حمص-سانا



يشكل دير القديس إيليان الحمصي في حي الورشة بمدينة حمص، أحد أبرز المعالم الدينية والأثرية في سوريا، إذ يحتضن رفات القديس إيليان المعروف بـ “الطبيب الشافي”، الذي قتل خلال الاضطهادات الرومانية للمسيحيين في القرن الثالث الميلادي، ولا يزال الدير يستقطب الزوار والباحثين لما يختزنه من إرث تاريخي وروحي عريق.

شُيّد الدير وفق الطراز البيزنطي، وزُين بأعمدة رخامية، وشهد على مدى العقود الماضية عدة مراحل من التوسع والترميم، كما أنه يضم مجموعة من أقدم اللوحات والأيقونات الكنسية في سوريا، التي خضعت لأعمال صيانة وترميم نفذتها المديرية العامة للآثار والمتاحف منذ سبعينيات القرن الماضي للحفاظ عليها.

وفي عام 1974 أهدت البطريركية الرومانية للدير الأيقونسطاس الخشبي الحالي، الذي يفصل الهيكل عن صحن الكنيسة ويضم مجموعة من الأيقونات المميزة.

الأرشمندريت إلياس عبدوكا رئيس دير القديس إيليان، أوضح في حديث لمراسل سانا، أن القديس يعد من الشخصيات الروحية البارزة في تاريخ حمص، وأن سيرته لا تزال موضع اهتمام الباحثين والزوار الذين يقصدون الدير للتعرف إلى حياته وتراثه.

وأشار عبدوكا إلى أن الرواية الكنسية تذكر أن إيليان كان ابن والي حمص، وتعرف إلى المسيحية في سن مبكرة، قبل أن يصبح من أتباع القديس سلوان أسقف حمص آنذاك، كما كان طبيباً واشتهر بمساعدة المرضى وتقديم العلاج لهم، قبل أن يتعرض للمحاكمة بسبب إيمانه المسيحي ويُقتل عام 285 للميلاد، ليتحول قبره لاحقاً إلى مقصد للمؤمنين والزوار.

ولفت إلى الجهود التي بذلها مطران حمص المثلث الرحمات الكسي ابن الخوري إيليا عبد الكريم، في الكشف عن الآثار الموجودة في محيط القبر وترميمها بالتعاون مع دائرة الآثار السورية.

ملتقى روحي واجتماعي لأبناء المدينة

وبيّن عبدوكا أن الدير لم يكن عبر تاريخه مكاناً للعبادة فحسب، بل شكل أيضاً مساحة للتلاقي الاجتماعي والروحي بين أبناء المدينة بمختلف مكوناتهم، لافتاً إلى أن “أسبوع مار إيليان الطبي” الذي يقام سنوياً في شهر شباط يجسد قيم التضامن والمحبة، ويستقطب أعداداً كبيرة من المشاركين والزوار.

وأعرب رئيس الدير عن أمله في أن يعم السلام والازدهار سوريا، وأن يتمكن أبناؤها بمختلف أطيافهم من إعادة بنائها يداً بيد.