إنجاز تأهيل شبكة مياه زملكا بريف دمشق يضمن وصول الخدمة ‏لنحو 40 ألف نسمة

ريف دمشق-سانا

أنجزت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في دمشق، ‏أعمال تأهيل شبكة المياه في بلدة زملكا، بهدف رفع كفاءة الشبكة ‏في المناطق المتضررة، وتأمين وصول مياه الشرب لنحو 40 ألف ‏نسمة من الأهالي العائدين إلى منازلهم في البلدة.‏

وذكرت الشركة في صفحتها الرسمية على الفيسبوك اليوم الأربعاء، ‏أن أعمال التأهيل تضمنت تمديد نحو 3000 متر طولي من ‏خطوط المياه الجديدة لمعالجة الأعطال الناجمة عن تضرر الشبكة ‏القديمة، إضافة إلى أعمال تأهيل المنطقة الممتدة من نزلة الاتحاد ‏حتى مفرق حزّة، والمحور الممتد من جسر زملكا حتى الدوار ‏مروراً بالطريق العام. ‏

وأشارت الشركة إلى أن تنفيذ هذا المشروع يأتي ضمن خطة ‏الشركة المستمرة لإعادة تأهيل وتطوير البنية التحتية لشبكات المياه ‏في ريف دمشق، بما يضمن كفاءة واستدامة خدمات المياه، وضمان ‏وصولها إلى الأحياء المستفيدة بكفاءة، بما يعزز موثوقية الخدمة ‏ويدعم استقرار الإمداد المائي في المنطقة.‏

وكانت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في دمشق، ‏بدأت في20 الشهر الحالي تنفيذ مشروع تأهيل شبكة مياه ببيلا ‏بريف دمشق، بالتعاون مع منظمة أرض الإنسان السويسرية، ‏وبتمويل من الصندوق الإنساني السوري. ‏