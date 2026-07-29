إنجاز تأهيل شبكة مياه زملكا بريف دمشق يضمن وصول الخدمة ‏لنحو 40 ألف نسمة

ريف دمشق-سانا
أنجزت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في دمشق، أعمال تأهيل شبكة المياه في بلدة زملكا، بهدف رفع كفاءة الشبكة في المناطق المتضررة، وتأمين وصول مياه الشرب لنحو 40 ألف نسمة من الأهالي العائدين إلى منازلهم في البلدة.
وذكرت الشركة في صفحتها الرسمية على الفيسبوك اليوم الأربعاء، أن أعمال التأهيل تضمنت تمديد نحو 3000 متر طولي من خطوط المياه الجديدة لمعالجة الأعطال الناجمة عن تضرر الشبكة القديمة، إضافة إلى أعمال تأهيل المنطقة الممتدة من نزلة الاتحاد حتى مفرق حزّة، والمحور الممتد من جسر زملكا حتى الدوار مروراً بالطريق العام.
وأشارت الشركة إلى أن تنفيذ هذا المشروع يأتي ضمن خطة الشركة المستمرة لإعادة تأهيل وتطوير البنية التحتية لشبكات المياه في ريف دمشق، بما يضمن كفاءة واستدامة خدمات المياه، وضمان وصولها إلى الأحياء المستفيدة بكفاءة، بما يعزز موثوقية الخدمة ويدعم استقرار الإمداد المائي في المنطقة.
وكانت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في دمشق، بدأت في20 الشهر الحالي تنفيذ مشروع تأهيل شبكة مياه ببيلا بريف دمشق، بالتعاون مع منظمة أرض الإنسان السويسرية، وبتمويل من الصندوق الإنساني السوري.