الأرصاد الجوية: استمرار ارتفاع درجات الحرارة وأجواء مغبرة في بعض المناطق

3X4A8692 الأرصاد الجوية: استمرار ارتفاع درجات الحرارة وأجواء مغبرة في بعض المناطق

‏دمشق-سانا

تستمر درجات الحرارة بالارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو/3_6/ درجات مئوية ‏في كل المناطق السورية.‏

وبين المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الطقس نهار اليوم الخميس، يكون صيفياً حاراً ‏وصحواً إلى شديد الحرارة وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية، مع ‏ظهور بعض السحب المتفرقة في المنطقة الساحلية، وخلال الليل يكون لطيفاً بشكلٍ عام، ‏مع احتمال تشكل ضباب خفيف خلال ساعات الصباح الباكر في أجزاء من المنطقة ‏الجنوبية.‏

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبّات نشطة تصل ‏سرعتها 50 كم/سا وخاصةً في المنطقة الوسطى، ويكون البحر خفيف ارتفاع الموج.‏

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية: ‏

دمشق21/39‏

ريف دمشق-القلمون		  16/35‏

القنيطرة		  21/32‏
درعا23/37‏
السويداء21/36‏
حمص21/38‏
حماة24/40
اللاذقية23/33‏
طرطوس24/34‏
حلب23/41‏
إدلب26/39‏
دير الزور28/45‏
الرقة26/43‏
الحسكة30/45‏
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