الأرصاد الجوية: استمرار ارتفاع درجات الحرارة وأجواء مغبرة في بعض المناطق

‏دمشق-سانا

تستمر درجات الحرارة بالارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو/3_6/ درجات مئوية ‏في كل المناطق السورية.‏

وبين المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الطقس نهار اليوم الخميس، يكون صيفياً حاراً ‏وصحواً إلى شديد الحرارة وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية، مع ‏ظهور بعض السحب المتفرقة في المنطقة الساحلية، وخلال الليل يكون لطيفاً بشكلٍ عام، ‏مع احتمال تشكل ضباب خفيف خلال ساعات الصباح الباكر في أجزاء من المنطقة ‏الجنوبية.‏

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبّات نشطة تصل ‏سرعتها 50 كم/سا وخاصةً في المنطقة الوسطى، ويكون البحر خفيف ارتفاع الموج.‏

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية: ‏