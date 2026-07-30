الأرصاد الجوية: استمرار ارتفاع درجات الحرارة وأجواء مغبرة في بعض المناطق

دمشق-سانا
تستمر درجات الحرارة بالارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو/3_6/ درجات مئوية في كل المناطق السورية.
وبين المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الطقس نهار اليوم الخميس، يكون صيفياً حاراً وصحواً إلى شديد الحرارة وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية، مع ظهور بعض السحب المتفرقة في المنطقة الساحلية، وخلال الليل يكون لطيفاً بشكلٍ عام، مع احتمال تشكل ضباب خفيف خلال ساعات الصباح الباكر في أجزاء من المنطقة الجنوبية.
وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبّات نشطة تصل سرعتها 50 كم/سا وخاصةً في المنطقة الوسطى، ويكون البحر خفيف ارتفاع الموج.
درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية:
|دمشق
|21/39
ريف دمشق-القلمون
|16/35
القنيطرة
|21/32
|درعا
|23/37
|السويداء
|21/36
|حمص
|21/38
|حماة
|24/40
|اللاذقية
|23/33
|طرطوس
|24/34
|حلب
|23/41
|إدلب
|26/39
|دير الزور
|28/45
|الرقة
|26/43
|الحسكة
|30/45