الشؤون الاجتماعية و«آمال» تخرّجان 25 طفلاً من برامج الدمج التعليمي‏ ‏

دمشق-سانا‏

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‏برعاية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ‏أقامت المنظمة السورية للأشخاص ذوي ‏الإعاقة «آمال»، اليوم الأربعاء، حفلاً لتخريج دفعة من المستفيدين من برامج الدمج ‏التعليمي في المركز التربوي للإعاقة السمعية ومركز اضطراب طيف التوحد، وذلك في ‏مقر المنظمة بدمشق تحت شعار «معكم نحن أقوى».‏

وشهد الحفل تكريم 25 طفلاً وطفلة، بينهم أطفال من زارعي الحلزون أنهوا برامج ‏متكاملة للتأهيل السمعي واللغوي استمرت أربع سنوات بعد إجراء عملية الزراعة، إلى ‏جانب أطفال من ذوي اضطراب طيف التوحد تلقوا برامج تأهيل متخصصة أسهمت في ‏تطوير مهارات التواصل والاستقلالية والتفاعل الاجتماعي لديهم، وتعزيز جاهزيتهم ‏للاندماج في العملية التعليمية.‏

حلول عملية لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة

ويهدف الحفل إلى نشر الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وترسيخ قيم المساواة ‏والدمج في المجتمع، وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والمنظمات الأهلية والقطاع ‏الخاص، إضافة إلى تقديم نماذج وحلول عملية تدعم تمكينهم في مجالات التعليم والعمل ‏والحياة.‏

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وتضمن الحفل معرضاً للوحات أنجزها أطفال من ذوي الإعاقة، وفقرة غنائية قدمها ‏كورال «آمال»، وفيلماً قصيراً يروي قصة نجاح الطفلة بانا حوا، التي خضعت لعملية ‏زراعة حلزون وتلقت برنامجاً تأهيلياً في المنظمة، قبل أن تندمج في التعليم وتصبح ‏تلميذة في الصف الثالث.‏

كما تضمن الحفل مشهداً مسرحياً قدمه أطفال المنظمة، وفيلماً وثائقياً استعرض رحلة ‏الأطفال المتخرجين خلال عام دراسي كامل، وما حققوه من تطور في مهاراتهم التعليمية ‏والاجتماعية.‏

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جهود مشتركة في الدعم والتمكين

وأكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات، في تصريح لـ سانا عقب الحفل، ‏أن هذه المناسبة تحمل قيمة تتجاوز حدود الاحتفال، لكونها ثمرة جهود مشتركة بذلها ‏الأهالي والمعلمون والاختصاصيون على مدى سنوات.‏

وأشارت قبوات إلى أن النجاح لا يقاس بعدد مرات التقدم فحسب، بل بالقدرة على ‏النهوض ومواصلة الطريق، وهو ما جسدته أسر الأطفال من خلال إصرارها وعملها ‏المتواصل من أجل أبنائها.‏

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وشددت الوزيرة على أهمية دمج الأطفال من ذوي الإعاقة واضطراب طيف التوحد في ‏المجتمع، وعدم تركهم على الهامش، والعمل على تمكينهم ليكونوا أفراداً فاعلين وقادرين ‏على الإسهام في بناء مجتمعهم، مثمنة دور المنظمات الأهلية في توفير بيئة تعليمية آمنة ‏وداعمة لهم.‏

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خدمات متكاملة وفق معايير دولية

بدوره، أوضح رئيس مجلس أمناء منظمة «آمال» عمر الشلاح أن تخريج 25 طفلاً ‏وطفلة واستعدادهم للانتقال إلى مرحلة جديدة في المدرسة يشكل تتويجاً لسنوات من العمل ‏والمثابرة، ويعكس خبرة كوادر المنظمة في تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية ‏واضطراب طيف التوحد وفق معايير دولية.‏

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وبيّن الشلاح أن فريق المنظمة يضم اختصاصيين وأطباء في مجالات الطب النفسي ‏وطب الأطفال والأنف والأذن والحنجرة، بهدف تقديم خدمات شاملة ومتكاملة تبدأ ‏بالكشف والتقييم الأولي، وتنتهي باندماج الطفل في المدرسة وتمكينه من أن يصبح فرداً ‏مستقلاً وفاعلاً في المجتمع.‏

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الطفل محور العملية التأهيلية

من جهتها، أكدت المديرة التنفيذية للمنظمة رنا المنجد أن الطفل كان المحور الأساسي ‏للنجاح الذي احتفل به الحفل، مشيرة إلى أن هذا النجاح تحقق من خلال التعاون الوثيق ‏بين الأهالي والمشرفين الفنيين والمدربين، والشراكة مع الجهات المعنية بتمكين الأطفال ‏ذوي الإعاقة وفتح آفاق أوسع أمامهم لمواصلة تعليمهم وتحقيق طموحاتهم.‏

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بدورها، أوضحت معلمة أطفال التوحد في المنظمة رولا خزنة أن رحلة التعليم تبدأ بفهم ‏احتياجات كل طفل وقدراته، ووضع خطة فردية تتناسب مع حالته، والعمل معه بصورة ‏تدريجية، مع رصد التطورات التي تطرأ على مهاراته وتقييمها بصورة مستمرة.‏

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وأُشهرت المنظمة السورية للأشخاص ذوي الإعاقة (آمال) عام 2002، وهي منظمة ‏أهلية غير ربحية وعضو في المنتدى العالمي للسمع ومنظمة التأهيل الدولية، وتسعى إلى ‏توفير خدمات التأهيل والبيئة الداعمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتمكينهم من المشاركة ‏الفاعلة والمستقلة في مختلف مجالات الحياة وفق معايير دولية وبإشراف خبراء ‏متخصصين.‏