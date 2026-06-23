هيئة العدالة الانتقالية توقع مذكرة تفاهم مع المركز السوري للعدالة والمساءلة ‏في واشنطن

photo 1 2026 06 23 19 41 20 هيئة العدالة الانتقالية توقع مذكرة تفاهم مع المركز السوري للعدالة والمساءلة ‏في واشنطن

دمشق-سانا

وقّعت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية مذكرة تفاهم مع المركز السوري للعدالة ‏والمساءلة في واشنطن، بهدف تعزيز التعاون الفني والمؤسسي بما يدعم تنفيذ ‏برنامج وطني شامل للعدالة الانتقالية بقيادة سوريّة، كما أعلنت الهيئة ‏اليوم الثلاثاء.

photo 2 2026 06 23 19 41 20 هيئة العدالة الانتقالية توقع مذكرة تفاهم مع المركز السوري للعدالة والمساءلة ‏في واشنطن

وأوضحت الهيئة عبر قناتها على تلغرام، أن المذكرة تهدف إلى الاستفادة من ‏الخبرات المتخصصة في تطوير التحقيقات السياقية والتحقيقات مفتوحة ‏المصدر، وتوحيد منهجيات تصنيف الانتهاكات وتحليل أنماطها، بما ينسجم ‏مع القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، إضافة إلى دعم بناء ‏القدرات وتطوير قواعد البيانات اللازمة لخدمة مسارات كشف الحقيقة ‏والمساءلة.

ولفتت الهيئة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الهيئة لتعزيز قدرتها على ‏التعامل مع ملفات الانتهاكات الجسيمة بكفاءة واحترافية، بما يسهم في توثيق ‏الوقائع بصورة أدق، ودعم حقوق الضحايا، وتعزيز فرص الوصول إلى ‏العدالة.

photo 3 2026 06 23 19 41 20 هيئة العدالة الانتقالية توقع مذكرة تفاهم مع المركز السوري للعدالة والمساءلة ‏في واشنطن

وأكدت الهيئة أن هذه المذكرة تمثل خطوة عملية نحو نقل وتوطين الخبرات ‏والمعارف التقنية داخل المؤسسات الوطنية، بما يضمن أن يقود السوريون ‏بأنفسهم مسار العدالة الانتقالية في بلادهم، وفق معايير مهنية وقانونية ‏معترف بها دولياً.

والمركز السوري للعدالة والمساءلة (‏SJAC‏) منظمة حقوقية تعمل من أجل ‏عدالة ومساءلة فعلية لسوريا بحيث تتم مساءلة الجناة ومواجهة المظالم، ما ‏يؤدي إلى تحقيق سلام دائم، ويقوم المركز السوري بجمع توثيقات الانتهاكات ‏من جميع المصادر المتاحة، وتخزينها في قاعدة بيانات آمنة، وفهرستها وفقاً ‏لمعايير حقوق الإنسان، وتحليلها باستخدام الخبرات القانونية ومنهجيات ‏البيانات.

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