هيئة العدالة الانتقالية توقع مذكرة تفاهم مع المركز السوري للعدالة والمساءلة ‏في واشنطن

دمشق-سانا
وقّعت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية مذكرة تفاهم مع المركز السوري للعدالة والمساءلة في واشنطن، بهدف تعزيز التعاون الفني والمؤسسي بما يدعم تنفيذ برنامج وطني شامل للعدالة الانتقالية بقيادة سوريّة، كما أعلنت الهيئة اليوم الثلاثاء.
وأوضحت الهيئة عبر قناتها على تلغرام، أن المذكرة تهدف إلى الاستفادة من الخبرات المتخصصة في تطوير التحقيقات السياقية والتحقيقات مفتوحة المصدر، وتوحيد منهجيات تصنيف الانتهاكات وتحليل أنماطها، بما ينسجم مع القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، إضافة إلى دعم بناء القدرات وتطوير قواعد البيانات اللازمة لخدمة مسارات كشف الحقيقة والمساءلة.
ولفتت الهيئة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الهيئة لتعزيز قدرتها على التعامل مع ملفات الانتهاكات الجسيمة بكفاءة واحترافية، بما يسهم في توثيق الوقائع بصورة أدق، ودعم حقوق الضحايا، وتعزيز فرص الوصول إلى العدالة.
وأكدت الهيئة أن هذه المذكرة تمثل خطوة عملية نحو نقل وتوطين الخبرات والمعارف التقنية داخل المؤسسات الوطنية، بما يضمن أن يقود السوريون بأنفسهم مسار العدالة الانتقالية في بلادهم، وفق معايير مهنية وقانونية معترف بها دولياً.
والمركز السوري للعدالة والمساءلة (SJAC) منظمة حقوقية تعمل من أجل عدالة ومساءلة فعلية لسوريا بحيث تتم مساءلة الجناة ومواجهة المظالم، ما يؤدي إلى تحقيق سلام دائم، ويقوم المركز السوري بجمع توثيقات الانتهاكات من جميع المصادر المتاحة، وتخزينها في قاعدة بيانات آمنة، وفهرستها وفقاً لمعايير حقوق الإنسان، وتحليلها باستخدام الخبرات القانونية ومنهجيات البيانات.