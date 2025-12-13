لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة تزور القنيطرة لتوثيق انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي

القنيطرة-سانا

قامت لجنة تقصّي الحقائق التابعة للأمم المتحدة اليوم، بزيارة إلى محافظة القنيطرة، وذلك في إطار مهمتها الرامية إلى توثيق انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين وممتلكاتهم في المحافظة.

وتعقد اللجنة خلال زيارتها، لقاءات مع عدد من المدنيين المتضررين، للاطلاع على حجم الأضرار التي لحقت بهم جراء الاعتداءات الإسرائيلية، إضافة إلى جمع الشهادات والمعلومات الميدانية تمهيداً لإعداد تقارير رسمية تُرفع إلى الجهات الأممية المختصة.

وأوضح حسن الحمد، أحد المواطنين الذين حضروا الاجتماع مع اللجنة، أنه تمّت دعوته للإدلاء بشهادته إزاء ما تعرّضت له بلدته من انتهاكات من قبل الاحتلال الإسرائيلي، مؤكداً أن اللجنة استمعت إلى أقواله، وقامت بتدوينها ضمن محاضرها الرسمية.

وتواصل إسرائيل سياساتها العدوانية وخرق اتفاق فضّ الاشتباك الموقّع عام 1974 من خلال التوغّل في أرياف محافظتي القنيطرة ودرعا، والاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم، وفي المقابل، تجدد سوريا بشكل متواصل مطالبتها بتطبيق قرارات الأمم المتحدة، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية، داعيةً المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته في ردع هذه الممارسات غير المشروعة.