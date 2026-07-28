القبض على عناصر ينتمون لتنظيم “داعش” في حلب وريفها

وزارة الداخلية Copy 7 القبض على عناصر ينتمون لتنظيم "داعش" في حلب وريفها

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، أن قوى الأمن الداخلي وجهاز الاستخبارات العامة نفذا عملية أمنية مشتركة في حلب وريفها.

وبينت الداخلية عبر قناتها على التلغرام، أن العملية أسفرت عن إلقاء القبض على عناصر ينتمون لتنظيم “داعش”.

وتأتي هذه العملية في إطار الجهود الأمنية المتواصلة لمكافحة الإرهاب وحماية المواطنين، وترسيخ الأمن والاستقرار في سائر أنحاء سوريا، حيث أحبطت قوى الأمن الداخلي بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة العديد من المخططات الإرهابية التي كان التنظيم يخطط لتنفيذها خلال الفترة الماضية.

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