‏هيئة تطوير الغاب بحماة تبحث مع “الفاو” تطوير الواقع الزراعي ‏بالمنطقة

حماة-سانا
بحثت الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب مع ممثلين عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO) الفاو الواقع الزراعي ضمن نطاق عمل الهيئة.
وأوضح مدير عام الهيئة المهندس عبد العزيز القاسم لـ سانا اليوم الثلاثاء أن الاجتماع تناول أبرز التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في منطقة الغاب وسبل تجاوزها مع استعراض المشاريع المنفذة وآفاق التعاون المشترك، إضافة إلى مناقشة السبل الكفيلة بتطوير الواقع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، وتعزيز الإنتاج بما ينعكس إيجاباً على المزارعين والعملية التنموية في المنطقة.
ونفذت هيئة تطوير الغاب منذ تحرير سوريا حتى الآن بالتعاون مع منظمة ”الفاو” عدة مشاريع لتحسين الواقع الزراعي بالمنطقة أبرزها تعزيل وصيانة قنوات الري.