‏هيئة تطوير الغاب بحماة تبحث مع “الفاو” تطوير الواقع الزراعي ‏بالمنطقة

photo 2026 06 23 11 12 13 3 ‏هيئة تطوير الغاب بحماة تبحث مع "الفاو" تطوير الواقع الزراعي ‏بالمنطقة

حماة-سانا‏

بحثت الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب مع ممثلين عن منظمة الأغذية ‏والزراعة للأمم المتحدة (‏FAO‏) الفاو الواقع الزراعي ضمن نطاق عمل الهيئة‏.‏

photo 2026 06 23 11 12 13 ‏هيئة تطوير الغاب بحماة تبحث مع "الفاو" تطوير الواقع الزراعي ‏بالمنطقة

وأوضح مدير عام الهيئة المهندس عبد العزيز القاسم لـ سانا اليوم الثلاثاء أن ‏الاجتماع تناول أبرز التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في منطقة الغاب ‏وسبل تجاوزها مع استعراض المشاريع المنفذة وآفاق التعاون المشترك، ‏إضافة إلى مناقشة السبل الكفيلة بتطوير الواقع الزراعي بشقيه النباتي ‏والحيواني، وتعزيز الإنتاج بما ينعكس إيجاباً على المزارعين والعملية ‏التنموية في المنطقة.‏

ونفذت هيئة تطوير الغاب منذ تحرير سوريا حتى الآن بالتعاون مع منظمة ‌‏”الفاو” عدة مشاريع لتحسين الواقع الزراعي بالمنطقة أبرزها تعزيل ‏وصيانة قنوات الري.‏

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