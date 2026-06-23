‏هيئة تطوير الغاب بحماة تبحث مع “الفاو” تطوير الواقع الزراعي ‏بالمنطقة

وأوضح مدير عام الهيئة المهندس عبد العزيز القاسم لـ سانا اليوم الثلاثاء أن ‏الاجتماع تناول أبرز التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في منطقة الغاب ‏وسبل تجاوزها مع استعراض المشاريع المنفذة وآفاق التعاون المشترك، ‏إضافة إلى مناقشة السبل الكفيلة بتطوير الواقع الزراعي بشقيه النباتي ‏والحيواني، وتعزيز الإنتاج بما ينعكس إيجاباً على المزارعين والعملية ‏التنموية في المنطقة.‏