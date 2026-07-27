مديريات النقل تنجز أكثر من 2.6 مليون معاملة خلال تسعة أشهر

دمشق-سانا

أنجزت مديريات النقل في مختلف المحافظات السورية أكثر من مليوني معاملة منذ استئناف عملها في تشرين الأول عام 2025 وحتى نهاية حزيران 2026، في مؤشر يعكس توسع الخدمات، وتحسن وتيرة الأداء في مراكز تقديم الخدمة.

وأوضح المهندس عبد الله الدالي من مديرية المعلوماتية في وزارة النقل لمراسلة سانا اليوم الإثنين، أن إجمالي المعاملات المنجزة خلال هذه الفترة وصل إلى مليونين و624 ألفاً و148 معاملة في مديريات النقل ومديرية التسجيل المؤقت.

وأشار الدالي إلى أن عدد المعاملات المنجزة من تشرين الأول حتى نهاية عام 2025 بلغ مليوناً و137 ألفاً و57 معاملة، فيما بلغ عدد المعاملات خلال الربع الأول من العام 2026، 643 ألفاً و393 معاملة، لافتاً إلى أن عدد المعاملات المنجزة خلال الربع الثاني من العام الحالي ارتفع إلى 843 ألفاً و698 معاملة.

انتشار الخدمات في مختلف المحافظات

وبيّن الدالي أن مديريات النقل في دمشق وريفها وحلب وطرطوس واللاذقية وحمص وحماة وإدلب والرقة ودير الزور ودرعا والقنيطرة، إضافةً إلى مديرية التسجيل المؤقت، سجلت آلاف المعاملات خلال الفترة المذكورة، بما يعكس اتساع نطاق الخدمات وارتفاع وتيرة العمل في مختلف المديريات.

تطوير الإجراءات أسهم في رفع كفاءة الإنجاز

بدوره، أكد معاون مدير مديرية النقل الطرقي في وزارة النقل صبحي حبّوب لـ سانا، أن هذه النتائج تعكس نجاح الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتخفيف الضغط عن مديريات النقل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى أن ارتفاع عدد المعاملات المنجزة جاء ثمرة خطة متكاملة لتطوير الأداء وتوسيع الطاقة الاستيعابية لمراكز الخدمة.

وأوضح حبّوب أن الوزارة مددت الدوام الرسمي بمعدل ساعتين إضافيتين يومياً، واعتمدت يوم السبت يوماً رسمياً للعمل في مديريات النقل، إلى جانب افتتاح مديريات ودوائر نقل فرعية جديدة، ما أسهم في توزيع المراجعين، والحد من الازدحام، وتسريع إنجاز المعاملات.

افتتاح مديريات ودوائر جديدة

وأشار حبّوب إلى أن الوزارة افتتحت مؤخراً مديرية نقل دير الزور بعد إعادة تأهيلها، إضافة إلى افتتاح دوائر نقل فرعية في نهر عيشة بدمشق، والكورنيش الغربي في إدلب، ومدينة الباب بريف حلب، ومحافظة السويداء، لافتاً إلى أن العمل مستمر لافتتاح مديريات ودوائر جديدة خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن وصول الخدمات إلى أكبر شريحة من المواطنين.

استمرار تطوير خدمات النقل

وأكد حبّوب أن وزارة النقل تواصل تنفيذ خططها لتطوير خدمات مديريات النقل عبر تحديث بيئة العمل، ورفع كفاءة الأداء، وتوسيع انتشار مراكز الخدمة، بما يواكب الزيادة المستمرة في أعداد المعاملات، ويضمن تقديم خدمات أسرع وأكثر كفاءة للمواطنين في مختلف المحافظات.

وتعد مديريات النقل الجهة المعنية بتقديم الخدمات المرتبطة بترخيص المركبات وإجازات السوق ونقل الملكية وتسجيل المركبات وإنجاز مختلف المعاملات المرورية، وتشهد هذه الخدمات طلباً متزايداً مع عودة النشاط الاقتصادي وارتفاع حركة التنقل، ما يجعل تطوير البنية الخدمية ورفع كفاءة الأداء من أولويات وزارة النقل.