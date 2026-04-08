نقابة المحامين المركزية: الشطب النهائي للمحامين المتورطين بالرشوة تحت أي مسمى

دمشق-سانا

جددت نقابة المحامين في سوريا، التأكيد على أنه سيتم محاسبة المحامين المخالفين الذين يثبت تورطهم في الرشوة تحت أي مسمى، سواء “إكراميات أو تسهيل مهام أو هدايا أو أتعاب إضافية غير قانونية”.

وأوضحت النقابة في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، أن هذه السلوكيات ليست مجرد مخالفات مسلكية، بل تساهم في تعطيل سيادة القانون وتدمير الثقة بالقضاء.

وشددت النقابة على أنه لن يكون هناك تهاون أو تساهل، لذلك قررت اتخاذ أقصى العقوبات بحق المخالفين، تصل إلى شطب القيد النهائي من سجلات النقابة ومنعهم من مزاولة المهنة، إضافة إلى التعاون مع الجهات المختصة لتحريك الدعوى العامة وفق قانون العقوبات السوري.

يأتي هذا البيان بعد تعاميم سابقة متكررة من النقابة لمكافحة الفساد والرشوة، حفاظاً على قدسية مهنة المحاماة وبهدف استعادة الثقة بالقضاء السوري.