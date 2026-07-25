استئصال ورم كولستريني معقد لمريض ستيني في المشفى الوطني باللاذقية

اللاذقية-سانا

تمكّن الكادر الطبي في المشفى الوطني باللاذقية من استئصال ورم كولستريني معقد لمريض يبلغ من العمر 65 عاماً، باستخدام تقنية الحفاظ على الجدار الخلفي للقناة السمعية (CWU)، وذلك بعد معاناته من سيلان أذن مزمن وتراجع في السمع.

وأُجريت العملية في ظل وجود شذوذات تشريحية معقدة شملت انخفاض سقف الخشاء، وتقدماً في الجيب السيني وارتفاع البصلة الوداجية وانكشاف العصب الوجهي، وهي عوامل تجعل هذا النوع من الجراحات من أكثر عمليات الأذن دقة.

ورغم هذه التحديات، نجح الفريق الجراحي في استئصال الورم بالكامل مع الحفاظ على البنى التشريحية الحيوية، دون حدوث نزف أو اختلاطات عصبية، فيما غادر المريض المشفى بحالة صحية جيدة بعد ست ساعات من انتهاء العمل الجراحي.



وأوضح الاختصاصي المشرف على العملية الدكتور منهل خدام، في تصريح لمراسل سانا اليوم الجمعة، أن تعقيد الحالة يعود إلى اجتماع عدة شذوذات تشريحية دقيقة في مريض واحد، ما استدعى إجراء تشريح وصفي دقيق والتعامل بحذر شديد مع البنى التشريحية الحساسة خلال الجراحة، لتجنب مضاعفات قد تشمل أذية العصب الوجهي أو إصابة الأغشية السحائية أو حدوث نزف وريدي شديد.



وأضاف أن اختيار تقنية CWU شكّل تحدياً إضافياً نظراً لضيق مساحة العمل مقارنة بتقنية Canal Wall Down (CWD)، إلا أنها أتاحت الحفاظ على القناة السمعية الخارجية، والحجم الطبيعي للأذن الوسطى وآلية التنظيف الذاتي للأذن، إلى جانب تحقيق نتائج سمعية أفضل، وتجنب المشكلات المرتبطة بتجويف الخشاء المفتوح.



من جانبه، بيّن الدكتور إيفان أسعد، مشرف عمليات الشعبة الأذنية في المشفى الوطني باللاذقية، أن المريض خرج من المشفى بحالة مستقرة مع خطة علاج تضمنت مضاداً حيوياً ومسكنات، إضافة إلى تعليمات بالحفاظ على جفاف الأذن خلال فترة التعافي.



وأشار أسعد إلى أن احتمال نكس الورم يبقى منخفضاً مع الالتزام بالمتابعة الدورية، والتي تشمل الفحص المجهري للأذن وإجراء تخطيط للسمع بعد 6 إلى 12 أسبوعاً والتصوير بالرنين المغناطيسي بتقنية Diffusion-Weighted MRI (Non-EPI DWI) بعد 12 إلى 18 شهراً للكشف المبكر عن أي بقايا محتملة للورم، مع إمكانية اللجوء إلى جراحة استكشافية ثانية (Second-look Surgery) عند الحاجة.



ويعكس هذا التدخل الجراحي تطور الخدمات التخصصية في المشفى الوطني باللاذقية، وقدرة كوادره الطبية على التعامل مع الحالات الجراحية المعقدة وفق أحدث الأساليب الجراحية، بما يسهم في تحقيق أفضل النتائج العلاجية للمرضى.