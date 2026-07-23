محافظة درعا تضبط معملاً لخلط المحروقات وتصادر 100 ألف ليتر وتوقف المتورطين

DSC00901 محافظة درعا تضبط معملاً لخلط المحروقات وتصادر 100 ألف ليتر وتوقف المتورطين

درعا-سانا

ضبطت محافظة درعا اليوم الخميس، معملاً يضم مركزين لخلط المحروقات بمواد أولية غير مطابقة للمواصفات، وذلك ضمن حملة رقابية لمكافحة الغش في المشتقات النفطية.

وتمت مصادرة نحو 100 ألف ليتر من المواد المخلوطة والمخالفة للمواصفات، فيما وجّه محافظ درعا بتشميع المعمل وإيقاف صاحبه ومصادرة المواد المستخدمة في العمل، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

DSC00982 محافظة درعا تضبط معملاً لخلط المحروقات وتصادر 100 ألف ليتر وتوقف المتورطين

وأوضح عضو المكتب التنفيذي في محافظة درعا رياض محمد الركب في تصريح لـ سانا أن عملية الضبط جاءت بعد متابعة ورصد لمراكز خلط المحروقات المخالفة في المحافظة، مؤكداً أن هذه المواد تشكل خطراً مباشراً على المواطنين ومركباتهم لما قد تسببه من أضرار فنية واقتصادية، كما يمثل تداولها تهديداً لسلامة المستهلكين.

وناشد الركب المواطنين بالتعاون مع الجهات المختصة والإبلاغ عن أي مواقع يُشتبه بممارستها عمليات خلط غير قانونية للمحروقات، بما يسهم في كشف المخالفات وإغلاقها والحد من انتشار هذه الظاهرة.

وأجرى محافظ درعا برفقة النائب العام جولة ميدانية إلى موقع المعمل، واطلع على الكميات المضبوطة وآلية العمل داخله، وأصدر توجيهات فورية بتشميع المعمل ومصادرة جميع المواد المخالفة وإيقاف صاحبه، إضافة إلى حجز الشاحنة المستخدمة في نقل تلك المواد واستكمال الإجراءات القانونية بحق المتورطين.

وتأتي عملية الضبط ضمن الحملة التي تنفذها محافظة درعا بالتعاون مع الجهات القضائية والرقابية لمكافحة الغش في المشتقات النفطية وتشديد الرقابة على مصادر إنتاجها وتداولها، بهدف حماية المواطنين من الوقود غير المطابق للمواصفات والحد من الأضرار التي تلحق بالمركبات.

DSC00961 محافظة درعا تضبط معملاً لخلط المحروقات وتصادر 100 ألف ليتر وتوقف المتورطين
DSC00992 محافظة درعا تضبط معملاً لخلط المحروقات وتصادر 100 ألف ليتر وتوقف المتورطين
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