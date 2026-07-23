تحذير من السباحة والإبحار في طرطوس واللاذقية بسبب ارتفاع الأمواج

طرطوس-سانا



دعت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة طرطوس المواطنين والزوار إلى عدم النزول للبحر بشكل قاطع اعتباراً من اليوم الخميس، وحتى يوم غد الجمعة، نتيجة الأحوال الجوية السائدة، وارتفاع أمواج البحر، وذلك حفاظاً على السلامة العامة.



وأوضحت المديرية أن القرار يأتي كإجراء احترازي نظراً لما قد تشكله حالة البحر المضطربة من مخاطر على مرتادي الشاطئ ورواد البحر، داعيةً الجميع إلى الالتزام بالتعليمات، وعدم ممارسة السباحة أو الإبحار خلال فترة التحذير.



بدورها دعت مديرية الإعلام في اللاذقية المواطنين إلى الامتناع عن السباحة، وعدم الإبحار أو استخدام الزوارق والقوارب الصغيرة، ‏ حتى انتهاء فترة التحذير من اضطراب حالة البحر وارتفاع الأمواج ونشاط الرياح.



كما طالبت بالابتعاد عن الشواطئ وكواسر الأمواج خلال هذه الفترة، حفاظاً على السلامة العامة ‏وتجنباً لأي مخاطر.‏



وكان الدفاع المدني السوري حذر من ارتفاع أمواج البحر بسبب حركة الرياح النشطة، ‏ودعا إلى عدم السباحة، وعدم الإبحار بالقوارب الصغيرة والزوارق المطاطية خلال فترة ‏التنبيه، وتأجيل ‏رحلات الصيد البحرية، والالتزام بتعليمات خفر السواحل، وإدارات ‏الموانئ، والمنقذين على الشواطئ.‏

