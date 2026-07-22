وزارتا التنمية الإدارية والاتصالات تعلنان عن شواغر ‏وظيفية في هيئة الاتصالات والبريد

دمشق-سانا
أعلنت وزارة التنمية الإدارية، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات في سوريا اليوم الأربعاء، عن توافر شواغر وظيفية لدى الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد.
وأشارت التنمية الإدارية عبر قناتها على التلغرام، إلى أن محافظة العمل تشمل كلاً من “دمشق، وريف دمشق، وحمص، وحماة، وحلب، وإدلب، واللاذقية، وطرطوس، ودرعا، ودير الزور، والحسكة، والرقة”، مبينة أن تفاصيل الشواغر المتاحة متوافرة عبر الرابط الإلكتروني.
وذكرت أن آخر موعد لاستقبال طلبات التوظيف هو يوم الثلاثاء 28-7-2026، داعيةً الراغبين بالتقدم إلى تقديم طلبات التوظيف عبر الرابط الإلكتروني.
ويشترط لقبول طلب الموظف المثبت بالقطاع العام، إرفاق وثيقة “لا مانع” صادرة عن الجهة العامة التي يعمل لديها، مع الإشارة إلى أن الجهة العامة غير ملزمة بتأمين السكن للمتقدمين من خارج المحافظة المطلوب العمل فيها.
وتشمل أبرز معايير المفاضلة بين المتقدمين : ”الاختصاص العلمي العام والدقيق، ومحافظة الإقامة، والخبرة المهنية، والمهارات، والعمر”.
وأوضحت الوزارة أنه سيتم التواصل فقط مع المتقدمين المرشحين لشغل مركز العمل المحدد، وذلك لاستكمال الإجراءات اللازمة من اختبارات ومقابلات.
وتأتي هذه الخطوة في إطار إعلان وزارة التنمية الإدارية المستمر عن شواغر وظيفية بالتنسيق مع الجهات العامة، بهدف استقطاب الكفاءات، وتلبية احتياجات المؤسسات الحكومية من الموارد البشرية، وفق معايير مفاضلة معلنة وإجراءات توظيف تعتمد الشفافية في اختيار المتقدمين.