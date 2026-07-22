وزارتا التنمية الإدارية والاتصالات تعلنان عن شواغر ‏وظيفية في هيئة الاتصالات والبريد

دمشق-سانا

أعلنت وزارة التنمية الإدارية، بالتنسيق مع وزارة ‏الاتصالات وتقانة المعلومات في سوريا اليوم الأربعاء، ‏عن توافر شواغر وظيفية لدى الهيئة الناظمة للاتصالات ‏والبريد‎.‎

وأشارت التنمية الإدارية عبر قناتها على التلغرام، إلى أن ‏محافظة العمل تشمل كلاً من “دمشق، وريف دمشق، و‏حمص، وحماة، وحلب، وإدلب، واللاذقية، وطرطوس، ودرعا، و‏دير الزور، والحسكة، والرقة”، مبينة أن تفاصيل الشواغر ‏المتاحة متوافرة عبر الرابط الإلكتروني‎.

وذكرت أن آخر موعد لاستقبال طلبات التوظيف هو يوم ‏الثلاثاء 28-7-2026، داعيةً الراغبين بالتقدم إلى تقديم ‏طلبات التوظيف عبر الرابط الإلكتروني.

ويشترط لقبول طلب الموظف المثبت بالقطاع العام، ‏إرفاق وثيقة “لا مانع” صادرة عن الجهة العامة التي ‏يعمل لديها، مع الإشارة إلى أن الجهة العامة غير ملزمة ‏بتأمين السكن للمتقدمين من خارج المحافظة المطلوب ‏العمل فيها‎.‎

وتشمل أبرز معايير المفاضلة بين المتقدمين : ‌‏”الاختصاص العلمي العام والدقيق، ومحافظة الإقامة، ‏والخبرة المهنية، والمهارات، والعمر”.‎

وأوضحت الوزارة أنه سيتم التواصل فقط مع المتقدمين ‏المرشحين لشغل مركز العمل المحدد، وذلك لاستكمال ‏الإجراءات اللازمة من اختبارات ومقابلات‎.‎

وتأتي هذه الخطوة في إطار إعلان وزارة التنمية الإدارية ‏المستمر عن شواغر وظيفية بالتنسيق مع الجهات العامة، ‏بهدف استقطاب الكفاءات، وتلبية احتياجات المؤسسات ‏الحكومية من الموارد البشرية، وفق معايير مفاضلة ‏معلنة وإجراءات توظيف تعتمد الشفافية في اختيار ‏المتقدمين‎.‎