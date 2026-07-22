وزارة الإدارة المحلية تنجز منهجية تحديث المرسوم التنظيمي للأنشطة الصناعية

دمشق-سانا
أنجزت اللجنة الوزارية المعنية بتعديل المرسوم التنظيمي رقم 2680 الصادر عام 1977 المراحل المنهجية المعتمدة بالكامل، وتتحضر لعقد الجلسة الختامية للاعتماد النهائي التوافقي لمسودة القانون الجديد المتعلق بتنظيم وتصنيف وترخيص الأنشطة الصناعية، تمهيداً لرفعه لاستكمال إقراره اصولاً.
وأوضحت وزارة الإدارة المحلية والبيئة عبر قناتها على التلغرام اليوم الأربعاء أن اللجنة تواصل مراجعة وتحديث أحكام المرسوم الخاص بتنظيم الأنشطة الصناعية في إطار تطوير القواعد الناظمة لتصنيف وترخيص الأنشطة الاقتصادية والمنشآت، بما يواكب التطور الصناعي والاستثماري، ويسهّل الإجراءات أمام المنشآت الملتزمة بالضوابط.
ووفق الوزارة شهدت أعمال اللجنة توجهاً نحو إعادة بناء تشريعي أوسع، من خلال تطوير التصنيف ليشمل الأنشطة الاقتصادية بصورة أكثر شمولاً وحداثة، مع التركيز على تبسيط إجراءات الترخيص، وتعزيز اشتراطات السلامة المهنية والبيئية والصحية، بما يحقق التوازن بين دعم الاستثمار والإنتاج وحماية الصحة العامة والبيئة وسلامة العاملين والجوار.
وكان أعضاء اللجنة ناقشوا خلال الاجتماع الذي عقد في مبنى وزارة الإدارة المحلية والبيئة بدمشق، في شباط الماضي برئاسة معاون الوزير للشؤون الفنية محمد غزال، جوانب معالجة القصور في الاعتبارات البيئية بالمرسوم الحالي، وضمان مواءمة التشريع الجديد مع متطلبات الحفاظ على البيئة.