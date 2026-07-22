وزارة الإدارة المحلية تنجز منهجية تحديث المرسوم التنظيمي للأنشطة الصناعية

دمشق-سانا

أنجزت اللجنة الوزارية المعنية بتعديل المرسوم التنظيمي رقم 2680 الصادر عام ‌‏1977‏ المراحل المنهجية المعتمدة بالكامل، وتتحضر لعقد الجلسة الختامية للاعتماد النهائي ‌‌‏التوافقي لمسودة القانون الجديد المتعلق بتنظيم وتصنيف وترخيص الأنشطة الصناعية‏، تمهيداً لرفعه لاستكمال إقراره اصولاً.‏

وأوضحت وزارة الإدارة المحلية والبيئة عبر قناتها على التلغرام اليوم الأربعاء أن اللجنة ‏تواصل مراجعة وتحديث أحكام المرسوم الخاص بتنظيم الأنشطة الصناعية في إطار ‏تطوير ‏القواعد الناظمة لتصنيف وترخيص الأنشطة الاقتصادية والمنشآت، بما يواكب ‏التطور ‏الصناعي والاستثماري، ويسهّل الإجراءات أمام المنشآت الملتزمة بالضوابط.‏

ووفق الوزارة شهدت أعمال اللجنة توجهاً نحو إعادة بناء تشريعي أوسع، من خلال ‏تطوير التصنيف ليشمل الأنشطة الاقتصادية بصورة أكثر شمولاً وحداثة، مع التركيز ‏على تبسيط إجراءات الترخيص، وتعزيز اشتراطات السلامة المهنية والبيئية والصحية، ‏بما يحقق التوازن بين دعم الاستثمار والإنتاج وحماية الصحة العامة والبيئة وسلامة ‏العاملين والجوار.‏

وكان أعضاء اللجنة ناقشوا خلال الاجتماع الذي عقد في مبنى وزارة الإدارة المحلية ‏والبيئة بدمشق، في شباط الماضي برئاسة معاون الوزير للشؤون الفنية محمد غزال، ‏جوانب معالجة القصور في الاعتبارات البيئية بالمرسوم الحالي، وضمان مواءمة التشريع ‏الجديد مع متطلبات الحفاظ على البيئة.‏