ردم أكثر من 900 كيلو متر من الخنادق والسواتر الترابية في إدلب

إدلب-سانا



أعلن وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري رائد الصالح، أن فرق الوزارة تمكنت من ردم وفرش أكثر من 900 كيلومتر من الخنادق والسواتر الترابية في محافظة إدلب، وذلك في إطار الجهود المستمرة لإزالة آثار الحرب التي لا تزال تعيق حياة السكان وسبل عيشهم.



وأكد الوزير الصالح عبر منصة “إكس”، اليوم السبت، أن فرق الوزارة تنفذ بالتعاون مع المحافظات وإدارات المناطق، هذه الأعمال في مختلف المناطق السورية، بهدف إعادة ربط الأراضي الزراعية بمحيطها، وتسهيل حركة الأهالي والمزارعين، ودعم الاستقرار وتحسين سبل العيش وتعزيز استدامة الاستثمار الزراعي، وذلك في إطار تنفيذ المرسوم (59)، تمهيداً لعودة الأهالي إلى مناطقهم بعزة وكرامة.



وبدأت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة إدلب، في التاسع من شهر نيسان الماضي، أعمال إزالة الأنقاض والركام ومخلفات الحرب في بلدة معرة حرمة بالريف الجنوبي، لتعزيز استقرار العائدين حديثاً، وتسهيل عودة المهجرين قسراً بفعل النظام البائد إلى منازلهم.



وكان الرئيس أحمد الشرع أصدر في العاشر من شهر آذار الماضي، المرسوم رقم 59 لعام 2026، القاضي بتشكيل لجنة برئاسة وزير الطوارئ وإدارة الكوارث، مهمتها العمل على تهيئة البنى التحتية في المناطق المدمرة تمهيداً لعودة الأهالي إليها، وتضم عضوية وزراء المالية، والأشغال العامة والإسكان، والشؤون الاجتماعية والعمل، والإدارة المحلية والبيئة، ومحافظي حلب وحماة وإدلب، ومدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين.