أعمال خدمية في بلدة المزرعة بريف السويداء ضمن حملة “جيرة” لتحسين البيئة وتعزيز الخدمات

السويداء-سانا

تواصل هيئة “مار أفرام السرياني البطريركية للتنمية”، بالتنسيق مع مديرية منطقة السويداء، تنفيذ أعمال خدمية ضمن حملة “جيرة” في بلدة المزرعة بريف السويداء.

وذكرت محافظة السويداء عبر قناتها على تلغرام اليوم الثلاثاء، أن الجهود تركّز على رفع النفايات وتنظيف الشوارع ونقلها إلى المكبات المخصّصة، بما يسهم في تحسين البيئة المحلية وتعزيز مستوى الخدمات.

وتأتي هذه الأعمال في إطار شراكة مؤسسية لدعم الاستقرار المحلي وتعزيز النظافة العامة، بالتزامن مع جهود محافظة السويداء الرامية إلى تهيئة بيئة آمنة وصحية، تشجّع الأهالي على العودة إلى مناطقهم، عبر تحسين البنية التحتية ورفع جاهزية القطاع الخدمي.

في السياق، استعرض مدير التعاون الدولي في محافظة السويداء، عباس سليمان، ومعاون مدير منطقة السويداء، مراحل تنفيذ مشروع “جيرة”، مع ممثلي منظمة “مار أفرام السرياني البطريركية للتنمية”، كما جرى بحث آليات تعزيز دوره التنموي وتوسيع قاعدة المستفيدين منه في المجتمع المحلي.

وتطرق اللقاء إلى مناقشة رؤى ومقترحات لإقامة مشاريع خدمية وتنموية مستقبلية، في إطار التنسيق المشترك لدعم الاستقرار وتحسين مستوى الخدمات.

وكان محافظ السويداء مصطفى البكور بحث في شهر آذار الماضي مع ممثلي هيئة مار أفرام السرياني البطريركية للتنمية سبل التعاون المشترك، لتنفيذ مشاريع تنموية وإنسانية في المحافظة تدعم عودة النازحين.