أكساد ووزارة الزراعة ينظمان دورة تدريبية حول التخطيط الاستثماري

ريف دمشق-سانا

أقامت منظمة المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة “أكساد” بالتعاون مع وزارة الزراعة، دورة تدريبية حول التخطيط الاستراتيجي وإعداد الخطط الاستثمارية ودراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع الزراعية، بمشاركة 25 متدرباً من كوادر مديرية الاقتصاد والتخطيط الزراعي في الوزارة، وذلك في مقر المنظمة بريف دمشق.

وتتضمن محاور الدورة التي تستمر أربعة أيام مفاهيم التخطيط الاستراتيجي وأسس إعداد الخطط الاستثمارية، وآليات إدراج المشاريع ضمن البرامج الزراعية، إلى جانب إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية والمالية والتسويقية والبيئية والقانونية، بما يعزز قدرة المشاركين على إعداد دراسات متكاملة للمشاريع الزراعية.

التخطيط ركيزة للتنمية

وأكد معاون وزير الزراعة تمام الحمود خلال افتتاح الدورة أن التخطيط الاستراتيجي أصبح ضرورة تفرضها التحديات والمتغيرات المتسارعة، مبيناً أنها تركز على الجانب التطبيقي في إعداد الخطط الاستثمارية ودراسات الجدوى وفق أحدث المنهجيات.

وأوضح الحمود، أن تطوير القطاع الزراعي يمثل ركناً أساسياً في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، مشدداً على أهمية دور الكوادر الفنية والإدارية في إعداد خطط استثمارية ودراسات جدوى واقعية تراعي الجوانب الفنية والاقتصادية والاجتماعية.

تطوير الكفاءات

بين رئيس قسم التعاون العربي والدولي في أكساد عز الدين أبو عرقوب أن الدورة تزود المتدربين بأدوات عملية لإعداد مشروعات استثمارية ذات جدوى حقيقية، ودعم المزارعين في اختيار خيارات إنتاجية أكثر كفاءة وربحية، مؤكداً أهمية الانتقال إلى التخطيط الذكي القائم على البيانات واستشراف المخاطر وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والاستشعار عن بعد.

من جانبه أوضح المتدرب أيهم سعيد أن الدورة تسهم في تعزيز مهارات المشاركين في إعداد الخطط الاستثمارية والاستراتيجية من خلال التدريب العملي على دراسة الخطط وتطبيق المعايير والأسس العلمية، لافتاً إلى أن الدورة تعزز معارف المهندسين الجدد وتصقل خبرات الكوادر الفنية والإدارية وتمكنهم من إعداد رؤى واستراتيجيات تسهم في تطوير القطاع الزراعي خلال المرحلة المقبلة.

يذكر أن منظمة المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد) تأسس عام 1968 في دمشق، وهو منظمة عربية متخصصة تعمل ضمن إطار جامعة الدول العربية، بهدف توحيد الجهود العربية لتطوير البحث العلمي الزراعي في المناطق الجافة وشبه الجافة.