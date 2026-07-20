وزارة الداخلية: ‏القبض على عصابة تمتهن السرقة والنصب في حلب

دمشق-سانا

ألقت قوى الأمن الداخلي في مدينة حلب القبض على عصابة مؤلفة من سبعة أشخاص تمتهن السرقة والنصب.

وأفادت وزارة الداخلية عبر قناتها على التلغرام بأن قوى الأمن الداخلي في مدينة حلب ألقت القبض على عصابة مؤلفة من سبعة أشخاص تمتهن السرقة والنصب، يتزعمها المدعو (ح. ع)، وذلك عقب رصد ومتابعة دقيقة لتحركات أفرادها، حيث ثبت تورطهم في تنفيذ سلسلة من عمليات السرقة استهدفت خمسة منازل.

وبالتحقيق مع الموقوفين، اعترفوا بارتكاب سلسلة من جرائم السرقة، واستولوا خلالها على مبالغ مالية ومصاغات ذهبية، كان أبرزها سرقة مصاغ ذهبي يزن نحو ثلاثة كيلوغرامات وأربعمئة غرام من أحد المنازل، إضافة إلى سرقة عشرة آلاف دولار أمريكي وسبعين غراماً من الذهب من منزل آخر، قبل أن يعمدوا إلى بيع المصاغ المسروق.

وحسب وزارة الداخلية، أُحيل الموقوفون إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لتقديمهم إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.