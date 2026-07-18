وزارة الطاقة: استمرار الضخ التجريبي لمياه محطة علوك باتجاه مدينة الحسكة وريفها



الحسكة-سانا



أكدت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة الحسكة، استمرار عمليات الضخ التجريبي لمياه محطة علوك باتجاه مدينة الحسكة وريفها.



وأوضح المكتب الصحفي في وزارة الطاقة في تصريح لـ سانا اليوم السبت، أن عمليات الضخ الحالي تأتي ضمن اختبارات التشغيل وإعادة تعبئة الشبكة بعد سنوات من التوقف، داعياً المواطنين إلى عدم استخدام مياه الشبكة للشرب في الوقت الحالي، نظراً لتغير بعض خصائص المياه كاللون والطعم والرائحة نتيجة إعادة ضخها في الشبكات بعد توقفها لسنوات، وذلك إلى حين انتهاء أعمال الضخ التجريبي واستكمال الفحوصات المخبرية.



وأكدت الوزارة أنه سيتم الإعلان رسمياً عن جاهزية محطة مياه علوك للدخول في الخدمة الكاملة وصلاحية المياه للشرب، فور انتهاء الاختبارات واعتماد النتائج من الجهات الفنية المختصة.



وكانت محطة مياه علوك في محافظة الحسكة بدأت أمس الأول الخميس عملية الضخ التجريبي، بعد استكمال أعمال الصيانة والتأهيل التي استمرت تسعة أشهر، ضمن جهود وزارة الطاقة ممثلة بالمؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي، وبالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تمهيداً لإعادة المحطة إلى الخدمة بشكل كامل.



وتُعد محطة علوك من المنشآت المائية الحيوية، حيث تسهم في تأمين مياه الشرب لمدينة الحسكة وريفها، إضافة إلى مدينة تل تمر وريفها ومنطقة الهول، وتخدم ما يقارب 500 ألف نسمة.

