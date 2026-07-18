مؤسسات وزارة الأشغال العامة في إدلب تتابع تنفيذ المشاريع الخدمية والإسكانية

دمشق-سانا



أكدت وزارة الأشغال العامة والإسكان أن جميع مؤسساتها وشركاتها التابعة لها في محافظة إدلب مفعّلة بالكامل، وتواصل أداء مهامها وعملها بشكل مستمر وضمن الخطط المعتمدة، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات للمواطنين وتعزيز الواقع التنموي والخدمي في المحافظة.



وأوضحت الوزارة في بيان عبر قناتها على تلغرام اليوم السبت، أن العمل جارٍ ومستمر لتنفيذ المشاريع الخدمية والإسكانية عبر مؤسساتها المعنية الموجودة في المحافظة، والتي تشمل: مديرية التعاون السكني، والشركة السورية للدراسات الهندسية والمساحية، والمؤسسة السورية للبناء والتشييد، والمؤسسة العامة للإسكان.



وشددت الوزارة على أن استمرار عمل هذه الجهات يأتي في سياق حرص الدولة على متابعة تنفيذ الخطط الإسكانية والتنموية، وتقديم الدعم الفني والهندسي اللازم، للارتقاء بالواقع الخدمي في محافظة إدلب وتلبية احتياجات المواطنين.



وكانت لجنة الإنجاز المشتركة بين وزارة الأشغال العامة والإسكان، ومحافظة إدلب بحثت في شباط الماضي المشاريع ‏المتعثرة والملفات العالقة ضمن اختصاص الوزارة، منها التعاون ‏السكني ومشاريع الإسكان، إلى جانب المخططات التنظيمية والتنظيم العمراني ومعالجة ‏الأنقاض، إضافة إلى مناقشة عدد من الفرص الاستثمارية.‏



يُذكر أن وزارة الأشغال العامة والإسكان تعمل عبر مؤسساتها وشركاتها الإنشائية والهندسية العامة على تنفيذ حزمة من المشاريع الحيوية في مختلف المحافظات، تشمل تطوير المخططات التنظيمية، وإرساء بنى تحتية حديثة، وتشييد الوحدات السكنية ضمن خطط الإسكان الحكومي، إلى جانب تقديم الدراسات والاستشارات الفنية اللازمة لإعادة الإعمار ودعم عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.