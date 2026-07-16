حفل استقبال بدمشق لوفد اللجنة السورية–الألمانية المشتركة

دمشق-سانا
أقامت وزارة الخارجية والمغتربين، بالتعاون مع السفارة الألمانية بدمشق، مساء اليوم الخميس، حفل استقبال لوفد اللجنة السورية–الألمانية المشتركة في فندق البوابات السبع بدمشق.
وأكد القائم بأعمال السفارة الألمانية بدمشق ماركوس هيكن، في كلمة خلال الحفل، أن اجتماعات اللجنة شهدت عملاً مكثفاً وبحثاً في عدد من الملفات، مشيراً إلى أن تأسيسها جاء خلال زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى برلين.
وأوضح هيكن أن اللجنة تشكل إطاراً لتعميق التعاون والعلاقات بين البلدين، لافتاً إلى أن الروابط بين الشعبين السوري والألماني تمتد لعقود.
وأشار إلى أن ألمانيا استقبلت خلال الأعوام الماضية أعداداً كبيرة من السوريين الذين أسسوا حياتهم فيها، مؤكداً اهتمام بلاده بمتابعة التطورات في سوريا، وأن هذا اللقاء يعكس مستوى التواصل المتنامي بين الجانبين.
خطط للتعاون في أكثر من سبعة ملفات
بدوره، أوضح وزير الصحة الدكتور مصعب العلي أن الوفد الألماني كان من أوائل الوفود الأوروبية التي زارت دمشق خلال المرحلة الماضية، ما أسهم في إطلاق مسار جديد للعلاقات بين البلدين بعد أكثر من عام ونصف من التحضير والعمل المشترك.
وبين العلي أن الجانبين يبحثان خططاً واضحة للتعاون في أكثر من سبعة ملفات، مشيراً إلى وجود أكثر من مليون مواطن سوري في ألمانيا يعملون في قطاعات مختلفة وحققوا نجاحات متميزة.
ولفت إلى أن العلاقات السورية–الألمانية تكتسب أهمية خاصة، وأن الروابط الإنسانية وعلاقات الصداقة والعمل التي نشأت بين السوريين والألمان شكلت أساساً متيناً للبناء عليها وتوسيع مجالات التعاون.
وقال العلي: إن المسؤولية تقع اليوم على عاتق صناع القرار لتعزيز هذه العلاقات بما يخدم مصالح البلدين والشعبين، ويفتح آفاقاً أوسع للعمل المشترك.
الروابط الإنسانية ركيزة للعلاقات الثنائية
من جهته، أوضح وزير الدولة في وزارة الخارجية الاتحادية الألمانية غيزا أندرياس فون غاير، أن المباحثات مع الجانب السوري تناولت العلاقات الاقتصادية والتعاون الثنائي والروابط بين الشعبين، واتفق الجانبان على أهمية البعد الإنساني بوصفه ركيزة أساسية لتعزيز العلاقات.
ولفت إلى أنهم عرفوا الكثير عن سوريا من خلال اللاجئين السوريين في ألمانيا، مشيراً إلى وجود عاملين ألمان في سوريا يواصلون دعم الشعب السوري، ويسهمون في تعزيز العلاقات بين البلدين وترسيخ التفاهم والتعايش بين الشعبين والثقافتين.
وأكد فون غاير أهمية بناء الثقة بين الشعبين، لافتاً إلى أن الاجتماع السوري–الألماني المشترك الذي عقد اليوم هو الأول، على أن تستضيف برلين اجتماعه المقبل العام القادم.
وكانت وزارة الخارجية والمغتربين وقعت في وقت سابق اليوم مع وزارة الخارجية الاتحادية الألمانية اتفاقية تشكيل اللجنة السورية–الألمانية المشتركة، بما يؤسس لتنظيم التعاون الدائم بين البلدين وتعزيز العلاقات الثنائية على أساس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.