حفل استقبال بدمشق لوفد اللجنة السورية–الألمانية المشتركة

دمشق-سانا‏

أقامت وزارة الخارجية والمغتربين، بالتعاون مع السفارة الألمانية بدمشق، ‏مساء ‏اليوم الخميس، حفل استقبال لوفد اللجنة السورية–الألمانية المشتركة ‏في فندق ‏البوابات السبع بدمشق.‏

وأكد القائم بأعمال السفارة الألمانية بدمشق ماركوس هيكن، في كلمة خلال ‏الحفل، ‏أن اجتماعات اللجنة شهدت عملاً مكثفاً وبحثاً في عدد من الملفات، ‏مشيراً إلى أن ‏تأسيسها جاء خلال زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى برلين.‏

وأوضح هيكن أن اللجنة تشكل إطاراً لتعميق التعاون والعلاقات بين البلدين، ‏لافتاً ‏إلى أن الروابط بين الشعبين السوري والألماني تمتد لعقود.‏

وأشار إلى أن ألمانيا استقبلت خلال الأعوام الماضية أعداداً كبيرة من ‏السوريين ‏الذين أسسوا حياتهم فيها، مؤكداً اهتمام بلاده بمتابعة التطورات في ‏سوريا، وأن هذا ‏اللقاء يعكس مستوى التواصل المتنامي بين الجانبين.‏

خطط للتعاون في أكثر من سبعة ملفات

بدوره، أوضح وزير الصحة الدكتور مصعب العلي أن الوفد الألماني كان من ‏أوائل ‏الوفود الأوروبية التي زارت دمشق خلال المرحلة الماضية، ما أسهم ‏في إطلاق ‏مسار جديد للعلاقات بين البلدين بعد أكثر من عام ونصف من ‏التحضير والعمل ‏المشترك.‏

وبين العلي أن الجانبين يبحثان خططاً واضحة للتعاون في أكثر من سبعة ‏ملفات، ‏مشيراً إلى وجود أكثر من مليون مواطن سوري في ألمانيا يعملون ‏في قطاعات ‏مختلفة وحققوا نجاحات متميزة.‏

ولفت إلى أن العلاقات السورية–الألمانية تكتسب أهمية خاصة، وأن الروابط ‌‏الإنسانية وعلاقات الصداقة والعمل التي نشأت بين السوريين والألمان شكلت ‏أساساً ‏متيناً للبناء عليها وتوسيع مجالات التعاون.‏

وقال العلي: إن المسؤولية تقع اليوم على عاتق صناع القرار لتعزيز هذه ‏العلاقات ‏بما يخدم مصالح البلدين والشعبين، ويفتح آفاقاً أوسع للعمل ‏المشترك.‏

الروابط الإنسانية ركيزة للعلاقات الثنائية

من جهته، أوضح وزير الدولة في وزارة الخارجية الاتحادية الألمانية غيزا ‌‏أندرياس فون غاير، أن المباحثات مع الجانب السوري تناولت العلاقات ‏الاقتصادية ‏والتعاون الثنائي والروابط بين الشعبين، واتفق الجانبان ‏على أهمية البعد الإنساني ‏بوصفه ركيزة أساسية لتعزيز العلاقات.‏

ولفت إلى أنهم عرفوا الكثير عن سوريا من خلال اللاجئين السوريين في ألمانيا، ‏مشيراً إلى وجود عاملين ألمان في سوريا يواصلون دعم ‏الشعب السوري، ويسهمون ‏في تعزيز العلاقات بين البلدين وترسيخ التفاهم ‏والتعايش بين الشعبين والثقافتين.‏

وأكد فون غاير أهمية بناء الثقة بين الشعبين، لافتاً إلى أن الاجتماع ‏السوري–‏الألماني المشترك الذي عقد اليوم هو الأول، على أن تستضيف ‏برلين اجتماعه ‏المقبل العام القادم.‏

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين وقعت في وقت سابق اليوم مع وزارة ‏الخارجية ‏الاتحادية الألمانية اتفاقية تشكيل اللجنة السورية–الألمانية ‏المشتركة، بما يؤسس ‏لتنظيم التعاون الدائم بين البلدين وتعزيز العلاقات ‏الثنائية على أساس المصالح ‏المشتركة والاحترام المتبادل.‏