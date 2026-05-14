عطل فني في محطة تحويل “حلب F” يتسبب بانقطاع الكهرباء عن عدة مناطق بريف حلب

حلب-سانا

أعلنت الشركة العامة لكهرباء محافظة حلب اليوم الخميس حدوث عطل فني في محطة تحويل “حلب F”، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من المناطق في ريف حلب الشرقي، شملت السفيرة، وجبرين، وتل عرن، وتل حاصل، ومخيم النيرب.

وأوضح مدير الشركة المهندس محمود الأحمد في تصريح لـ سانا أن العطل ناجم عن خلل في تجهيزات المحطة، والحمايات ولوحات التحكم، مشيراً إلى أن الورشات الفنية تعمل على معالجة العطل بأسرع وقت ممكن.

وبيّن الأحمد أن الشركة تسعى حالياً لتأمين قطع بديلة لإصلاح العطل، وإعادة التيار الكهربائي إلى المناطق المتضررة في أقرب وقت.

وقدمت الشركة اعتذارها للمشتركين عن الإزعاج الناتج عن الانقطاع، مؤكدة استمرار أعمال الصيانة والمتابعة الفنية حتى الانتهاء من الإصلاح الكامل.

