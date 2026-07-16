محافظ السويداء يبحث مع مسؤولين أممين تعزيز الاستقرار وعودة الأهالي

السويداء-سانا



بحث محافظ السويداء مصطفى البكور، مع نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديو كوردوني والوفد المرافق له، سبل تعزيز الاستقرار في المحافظة، وتذليل العقبات أمام عودة النازحين، وجهود إعادة الإعمار.



وناقش الجانبان خلال اللقاء الذي جرى اليوم الخميس الأوضاع الخدمية والإنسانية في السويداء، مع تركيز خاص على قطاع التعليم، حيث جرى استعراض الجهود الحكومية لإعادة تأهيل البنى التحتية وتأمين الخدمات الأساسية، بما يضمن عودة آمنة ومستقرة للأسر وأطفالهم إلى مناطقهم.

كما بحث المحافظ مع مندوبة المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان هوما خان الأولويات الإنسانية في المحافظة، وفي مقدمتها ملف عودة الأهالي إلى مناطقهم واحتياجات القطاع التعليمي.







وتطرق الجانبان إلى أبرز التحديات التي تواجه عملية العودة، إضافة إلى آليات إعادة تأهيل البنية التعليمية في المناطق المستهدفة، بما يكفل استمرارية العملية التربوية.



وتأتي هذه الاجتماعات في سياق تعزيز الشراكة مع المنظمات الدولية، وتأمين الظروف الملائمة لعودة الحياة الطبيعية إلى المحافظة.